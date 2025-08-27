La Diputación de Badajoz rendirá un homenaje póstumo a Paco Zambrano por su aportación al flamenco extremeño

La Diputación de Badajoz homenajeará al flamencólogo extremeño Paco Zambrano, recientemente fallecido y cuya figura ha puesto en valor, a la par que ha destacado su labor en torno al flamenco extremeño o sobre José Salazar 'Porrina' de Badajoz.

Así lo ha anunciado el diputado de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, en la presentación del V Festival Flamenco de Guareña, donde ha comenzado su intervención trasladando un "abrazo muy cariñoso" a la familia de Paco Zambrano que, como ha lamentado, "nos dejó hace unas semanas de manera sorprendente porque nadie nos esperábamos esta despedida" del flamencólogo.

En este sentido, ha querido poner en valor su figura en relación a este tipo de festivales flamencos o citas como el Porrina de Badajoz, con el cual Zambrano "se esmeró muchísimo" con la tercera edición de su libro o "casi" que con toda la discografía del célebre cantaor.

"Para nosotros ha sido una pérdida muy importante, ya la presidenta (de la Diputación de Badajoz) lo puso en sus redes sociales", tras lo que ha adelantado que la institución provincial "le va a hacer un homenaje como se merece a Paco Zambrano y a todo lo que ha hecho por el flamenco en la provincia de Badajoz y en Extremadura".

Al respecto, Cabezas ha recordado que "si el flamenco aparece en el Estatuto de Autonomía de Extremadura es gracias a Paco Zambrano", el flamencólogo que "en su día reivindicó como algo nuestro también el flamenco y no solo de los andaluces, sino de los extremeños". "También luego se animaron los murcianos y, de hecho, también aparece en su Estatuto de Autonomía el flamenco", ha agregado.

Por todo ello, el diputado ha querido recordar y trasladar un "abrazo cariñoso" a la familia de Zambrano y ha avanzado que, en unos días, anunciarán ese homenaje que "se merece