El Ayuntamiento de Badajoz prevé entre 25.000 y 30.000 asistentes a los conciertos de 'Los Palomos 2026'

El Ayuntamiento de Badajoz prevé que la afluencia a los conciertos de 'Los Palomos 2026' rondará las 25.000 a 30.000 personas, en línea con la pasada edición.

Estos conciertos se celebrarán el sábado 6 de junio, día gran de la celebración, de manera que se desplegará un dispositivo de seguridad con más de 200 efectivos y servicios de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja o Protección Civil, entre otros.

En rueda de prensa tras la Junta Local de Seguridad, el concejal de Cultura, Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca del Barco, ha detallado que se prevén 67 servicios de la Policía Local, a los que se sumarán los alumnos de la Jornada de Perros Detectores, y unos 70 de la Policía Nacional, que irán tanto de uniforme como de paisano y se repartirán entre los escenarios de los conciertos (la Alcazaba y Puerta Palmas). Además, también habrá efectivos de Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portugal.

Por parte de la Guardia Civil, habrá 42 servicios de seguridad, de los cuales 14 serán controles de alcoholemia y 4 de velocidad. Casablanca ha recordado que la Guardia Civil se encarga, sobre todo, del control de los acceso a la ciudad.

Por su parte, Cruz Roja tendrá un puesto médico tanto en la Alcazaba como en el escenario de Puerta Palma con 32 efectivos, mientras que Protección civil desplegará 15 y 20 voluntarios, sumándose tanto los de Badajoz como los de otras agrupaciones. En su caso, también instalará puestos en los dos escenarios desde las 17,00 horas del sábado 6 de junio hasta las 01,00 horas de la madrugada del domingo.

CORTES EN LA CIUDAD

Casablanca ha recordado que los conciertos comenzarán, en ambos escenario, a las 17,30 horas de la tarde y que se extenderán hasta las 02,00 horas del domingo en la Alcazaba y hasta las 03,00 horas en Puerta de Palmas.

Con respecto al recinto de la Alcazaba, ha comentado que el acceso está controlado por hay aforo permitido hasta 8.000 personas y que el 'botellón' estará prohibido por motivos de seguridad. Además, habrá un vallado interior dentro de la Alcazaba para garantizar la protección del patrimonio.

Siguiendo con el mismo escenario, el concejal ha informado, igualmente, de que se va a prohibir el estacionamiento de vehículos desde el jueves 4 de junio, a las 08,00 horas, y que se retirarán los vehículos de todas las zonas que así lo indiquen, tanto en Alcazaba como en la Plaza de San José y en la Avenida Joaquín Costa. La Avenida Suárez de Figueroa se dejará como vía de emergencia, restringiendo el tráfico desde la ermita de Pajaritos.

Todo el control de acceso y de vehículos se garantizará con personal de la Policía Local de Badajoz y con la instalación de barreras de tipo 'New Jersey' donde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad estén instalandos.

En el escenario Puerta de Palmas, se restringirá el tráfico desde la Glorieta de los Tres Poetas hasta la Avenida Santa María.

Además, Casablanca ha informado de que cortará el tráfico peatonal en el Puente de Palma desde las 17,00 horas del sábado 6 de junio, puesto que, según ha explicado, la "masiva afluencia de gente" a través del puente puede crear un cuello de botella y representar "un peligro para la seguridad". Se volverá a abrir el puente una vez deje de registrarse esa afluencia masiva.

EL concejal también ha informado del cierre de las tres torres de la Alcazaba tanto el sábado 6 como el domingo 7 de junio, mientras que Puerta de Palmas cerrará a partir del sábado por la tarde.

En cuanto al dispositivo de limpieza, se van a instalar 28 contenedores de carga trasera en la Alcazaba, 10 contenedores de carga lateral en entrepuentes y 50 papeleras adicionales en todo el entorno.

También habrá medios extraordinarios que constarán de 13 vehículos y 33 empleados extra con el objetivo de garantizar la limpieza de los entornos.

Casablanca ha trasladado su deseo de que 'Los Palomos 2026', que este año celebra su 15º aniversario, se pueda desarrollar "con total garantía de seguridad" y que se pueda disfrutar de una jornada "en pro de la diversidad y en pro de la cultura y de la música en la ciudad de Badajoz" sin lamentar ningún tipo de incidente.