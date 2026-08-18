El Live Sound de la Fundación CB en Badajoz acogen la música de KMKR y Mala Sangre

El Live Sound (Set) de Fundación Caja Badajoz celebrará este jueves, 20 de agosto, un concierto KMKR + Mala Sangre en la Terraza de Montesinos 22 de la capital pacense.

El concierto, que es gratuito con acceso libre hasta completar aforo, dará comienzo a las 21,00 horas y contará con la participación de KMKR y Mala Sangre, grupos pertenecientes a la New Wave extremeña.

En el caso de KMKR, tras publicar su trabajo debut, girar por Japón, colaborar con el Museo de Arte Contemporáneo 'Helga de Alvear' y actuar en el Gran Teatro de Cáceres, la formación se posiciona como "una de las promesas de la música extremeña".

Por su parte, Mala Sangre lleva años tras un micrófono, teclados y sintetizadores, con sonidos próximos al "dark wave y el electro punk". Su directo se ha ganado al público extremeño, lo que le ha valido una nominación a Mejor directo en los Premios de la música de Extremadura 2024.

Según ha informado Fundación CB en nota de prensa, el próximo 27 de agosto se celebrará otro concierto del ciclo Live Sound (Set) en la Terraza de Montesinos 22, protagonizado por Xavibo, a partir de las 21,00 horas.

Cabe recordar que este Festival de Fundación CB pretende ofrecer "un formato íntimo y cercano", con tan solo 100 localidades y entrada libre hasta completar el aforo, donde se celebran "encuentros únicos para disfrutar de la mejor música y de una de las mejores panorámicas de la ciudad al atardecer".