FACUA pide al Ayuntamiento de Badajoz que revise la infranstructura del suministro de agua ante los cortes ocasionados

FACUA Extremadura ha reclamado al Ayuntamiento de Badajoz que revise la infraestructura del suministro de agua en las distintas barriadas de la ciudad que garantice la prestación del servicio en las "condiciones de calidad exigibles" tras los "reiterados incidentes" que han ocasionado cortes del servicio durante horas.

En las últimas semanas, la asociación señala que han sido "varias" las roturas de tuberías que han ocasionado cortes de suministro de "varias horas de duración".

En concreto, los vecinos de las barriadas de Cerro Gordo y La Pilara sufrieron el pasado domingo 9 de agosto una interrupción del suministro domiciliario de agua durante más de diez horas debido a una rotura en el anillo de abastecimiento de agua en la zona de traseras de Las Malvinas. Dos días más tarde, un reventón de una tubería provocó la inundación en varias calles de la barriada de San Fernando.

Asimismo, a finales del pasado mes de julio, la asociación reclamó al ayuntamiento que garantizase el suministro en la barriada de María Auxiliadora tras los problemas de presión del agua en los hogares y las numerosas interrupciones del suministro sufridas durante meses por los vecinos de la zona, indica en una nota de prensa.

La organización recuerda que ya en septiembre de 2025 alertó al ayuntamiento de cortes continuados y prolongados en la barriada de Cerro Gordo, así como de quejas relativas a la calidad del agua en dicha barriada.

La asociación advierte de que aunque la gestión esté encomendada a una empresa concesionaria, esto no exime al Ayuntamiento de Badajoz de sus "deberes de supervisión, control y garantía de la adecuada prestación del servicio público", ya que el abastecimiento domiciliario de agua potable es una competencia propia municipal y un servicio de prestación obligatoria.

FACUA Extremadura insiste, además, en que esta situación podría solventarse con mayor celeridad de haberse aprobado "de una vez" el desarrollo reglamentario de la Ley 1/2023, una cuestión que la asociación considera "imprescindible" para garantizar que situaciones como esta se reduzcan al mínimo y, si ocurren, se solucionen sin mayores problemas.

Por todo ello, la asociación ha exigido al consistorio una respuesta estructural, y no únicamente actuaciones puntuales de reparación, que garantice la continuidad, calidad y seguridad del abastecimiento de agua a los vecinos de las distintas barriadas de Badajoz, así como que "informe de qué manera se va a compensar a los afectados por el tiempo en el que no han recibido el suministro en buenas condiciones".