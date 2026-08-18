El Ayuntamiento de Badajoz presenta una nueva Plataforma Inteligente destinado a el sector turístico

El Ayuntamiento de Badajoz celebrará este jueves, 20 de agosto, a partir de las 10,00 de la mañana, un webinar informativo dirigido al sector turístico para dar a conocer el proyecto de implantación de la Plataforma Inteligente de Destino (PID), una iniciativa vinculada a la estrategia de la ciudad como Destino Turístico Inteligente.

La convocatoria, en formato online y con una duración aproximada de entre 60 y 75 minutos, está abierta a todas las empresas, profesionales, instituciones, asociaciones y demás agentes relacionados con la actividad turística de Badajoz.

El encuentro contará con la participación de responsables municipales, representantes de las empresas que trabajan en el proyecto, expertos en turismo y profesionales y agentes del sector.

Durante el webinar se explicarán de forma clara y accesible los principales objetivos del proyecto y las posibilidades que ofrece la plataforma a todos los implicados en el sector para integrar contenidos, mejorar la interacción con el visitante, analizar el comportamiento turístico y facilitar la creación y gestión de nuevos servicios digitales.

El encuentro pretende ofrecer una visión fundamentalmente práctica de la Plataforma Inteligente de Destino, poniendo el foco en qué se está desarrollando en Badajoz, los beneficios que puede aportar al destino, las oportunidades para empresas y profesionales y el papel que pueden desempeñar los diferentes actores turísticos dentro de este nuevo ecosistema.

Uno de los principales ejes del webinar será precisamente la participación del tejido turístico de Badajoz. La Plataforma Inteligente de Destino no se plantea únicamente como una herramienta tecnológica de la administración, sino como un sistema de colaboración en el que empresas, instituciones, entidades y colectivos pueden aportar conocimiento e información sobre la actividad turística y contribuir a mejorar el conocimiento del visitante y del propio destino.

Por ello, la convocatoria se dirige a un amplio abanico de agentes, desde alojamientos turísticos, empresas de actividades y experiencias, guías, empresas gastronómicas, turismo activo y de naturaleza, organizadores de eventos, asociaciones empresariales y otros profesionales relacionados con el turismo.

También contempla la participación de instituciones y entidades generadoras de actividad turística, así como colectivos culturales, patrimoniales y vinculados a la promoción de la ciudad.

Entre las oportunidades que se abordarán figuran la mejora de la visibilidad de productos y servicios turísticos, un conocimiento más preciso del visitante, la utilización de información para facilitar la toma de decisiones, la promoción coordinada del destino y las posibilidades de participación del sector en la Plataforma Inteligente de Destino.