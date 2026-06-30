El PSOE de Badajoz celebra los 50 años de su reconstitución y llama a afrontar las municipales "desde la unidad"

El PSOE de la provincia de Badajoz ha celebrado los últimos 50 años de historia tras su reconstitución y ha llamado a afrontar las elecciones municipales de 2027 "desde la unidad, la cercanía y el trabajo" en cada agrupación.

Los socialistas pacenses han organizado este pasado lunes un acto de homenaje a quienes hicieron posible la recuperación de la organización tras la dictadura y de reconocimiento al papel que el socialismo ha desempeñado en la transformación de la provincia y de Extremadura durante las últimas cinco décadas.

En el mismo han participado el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, que ha reivindicado el legado del partido, junto al secretario general del PSOE Provincial de Badajoz, Manuel Borrego.

Durante su intervención, Sánchez Cotrina ha destacado que "la historia contemporánea de Extremadura no se entendería sin el Partido Socialista" y ha puesto en valor el compromiso de quienes, hace medio siglo, reconstruyeron el partido y sentaron las bases del "progreso social, económico y democrático de la provincia".

"Si ha habido una tierra que ha sufrido a lo largo de la historia la falta de pan, la falta de trabajo y la falta de libertad, esa ha sido la provincia de Badajoz", ha aseverado.

Al respecto, el líder de los socialistas extremeños ha subrayado que precisamente fue el Partido Socialista quien "supo levantarse, reivindicarse y construir, donde no había nada, toda una tierra de oportunidades".

De este modo, ha valorado que el avance experimentado por la provincia durante las últimas décadas no es fruto de la casualidad, sino del trabajo colectivo de generaciones de militantes, alcaldes, concejales y responsables públicos que apostaron por la igualdad de oportunidades y el desarrollo del mundo rural, ha informado el PSOE de Extremadura en nota de prensa.

"Venimos de una provincia en la que no teníamos prácticamente nada y hoy podemos sentirnos orgullosos de tener ciudades modernas, pueblos modernos, habitables y sostenibles. Una provincia que ha sabido avanzar sin dejar a nadie atrás y que quiere seguir contribuyendo a construir una España mejor desde una Extremadura mejor", ha afirmado.

Sánchez Cotrina ha defendido también que el legado de aquellos hombres y mujeres que reconstituyeron el PSOE en Badajoz debe servir de inspiración para afrontar los retos actuales de la comunidad autónoma.

"La hoja de ruta del PSOE de Extremadura será la misma que marcó el PSOE de la provincia de Badajoz hace cincuenta años, la de grandes referentes y grandes líderes que tuvieron claro cuál era el camino para construir una Extremadura más justa, más igualitaria y una tierra donde la gente pudiera desarrollar su proyecto de vida", ha señalado.

El secretario general de los socialistas extremeños ha recordado que la historia reciente de Extremadura está "estrechamente vinculada" a la acción política del PSOE, impulsando la universalización de la sanidad y la educación públicas, el fortalecimiento de los servicios sociales, la modernización de las infraestructuras y la dignificación del mundo rural, ha destacado en nota de prensa el PSOE extremeño.

"Los compañeros y compañeras hicieron vivible Extremadura. Transformaron una tierra marcada por las desigualdades en una región con más derechos, más oportunidades y más esperanza. Ese es el mejor homenaje que hoy podemos rendirles, recoger su testigo y seguir trabajando con la misma convicción por el futuro de nuestra tierra", ha señalado.

Para finalizar, Sánchez Cotrina ha asegurado que este aniversario "no es solo un ejercicio de memoria", sino también "un compromiso con el futuro", y ha afirmado que "la historia contemporánea de Extremadura no se entendería sin el PSOE, del mismo modo que no se entendería el PSOE de Extremadura sin la aportación decisiva de la Federación Provincial de Badajoz".

"Hoy recordamos de dónde venimos para tener muy claro hacia dónde queremos ir, que es seguir construyendo una Extremadura de progreso, de igualdad, de oportunidades y de esperanza para las próximas generaciones", ha concluido.

En términos parecidos se ha pronunciado el secretario general del PSOE de la provincia de Badajoz, Manuel Borrego, quien ha asegurado que esta conmemoración "no es solo un ejercicio de memoria, sino una reafirmación del orgullo de pertenecer a un partido que ha cambiado la vida de la gente y que sigue siendo la mejor herramienta para transformar la sociedad".

Borrego ha recordado que el socialismo pacense hunde sus raíces en más de un siglo de historia, desde la creación de la primera agrupación en Cabeza del Buey en 1887 hasta la constitución de la Federación Provincial en 1932 y su reconstitución el 26 de junio de 1976, "cuando se devolvió la voz a quienes habían sido silenciados por la dictadura".

Así, el secretario general ha tenido palabras de reconocimiento para quienes construyeron la organización a lo largo de su historia y ha rendido homenaje tanto a las víctimas de la represión franquista como a quienes mantuvieron vivo el proyecto socialista durante los años de clandestinidad, el exilio y la prisión.

Asimismo, ha puesto en valor el legado de dirigentes como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guillermo Fernández Vara, Francisco Fuentes y Rafael Lemus, subrayando que gracias a la acción política del PSOE en las instituciones se ha demostrado que la política tiene un "verdadero cometido social y que la igualdad de oportunidades puede convertirse en una realidad para miles de personas".

En este sentido, ha reivindicado la fortaleza de la organización provincial, que gobierna en más del 60 por ciento de los municipios de la provincia, cuenta con representación en los 165 municipios y las 15 entidades locales menores y reúne a cerca de 6.000 militantes, ha informado el PSOE de Badajoz en nota de prensa.

Sin embargo, al compromiso del PSOE con el municipalismo, ha dicho, se contrapone la gestión del gobierno de la Junta de Extremadura. "Frente a este compromiso socialista con lo municipal, nos encontramos con un gobierno de la Junta encabezado por la señora Guardiola que asfixia a nuestros ayuntamientos. Es inaudito y supone un ataque directo a la autonomía local que el propio gobierno regional se enmiende a sus presupuestos para quitar 12 millones de euros a los programas de colaboración municipal. Esta maniobra no es solo una cifra; es una zancadilla a los servicios que reciben los vecinos y vecinas y una muestra clara de la falta de lealtad institucional hacia los alcaldes y alcaldesas de nuestra provincia", ha criticado.

De cara a los próximos meses, Manuel Borrego ha situado las elecciones municipales de 2027 como el próximo gran objetivo de la organización y ha detallado la estrategia electoral bajo el lema 'Horizonte 2027: La solución es más PSOE".

El secretario general ha asegurado que el PSOE seguirá defendiendo a los municipios y reivindicando una financiación suficiente para que puedan prestar unos servicios públicos de calidad, al tiempo que ha reclamado a la Junta un mayor respeto hacia la autonomía local.

"Nadie nos va a arrugar. Somos un partido lleno de personas decentes y honradas que se levantan cada mañana con la ilusión de mejorar la vida de la gente. Cincuenta años después de aquella reconstitución seguimos aquí: más fuertes, más unidos y más preparados para seguir escribiendo la historia del socialismo en la provincia de Badajoz", ha concluido.

El acto ha servido para recordar la trayectoria del PSOE en la provincia desde sus orígenes hasta la actualidad y para reafirmar el compromiso de la organización con los valores de la democracia, la justicia social, la igualdad y el progreso.

Previamente al acto, se ha celebrado comité provincial ordinario que ha ratificado, por unanimidad, el Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial.