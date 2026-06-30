La Catedral de Badajoz celebra su 750º aniversario con un programa que abarca exposiciones, música o patrimonio

La Archidiócesis de Mérida-Badajoz celebra el 750º aniversario de la consagración de la Catedral de la capital pacense el próximo 17 de septiembre y con una serie de actos conmemorativos que se prolongarán hasta septiembre de 2027.

Abarcan desde exposiciones a conciertos de música como uno extraordinario para dar a conocer la inédita Misa de Requiem del maestro de capilla de la Catedral Trujillo por encargo de Godoy tras la Guerra de las Naranjas en 1801.

En el ámbito de la fe y en el marco de un año Jubilar se inaugurarán las celebraciones con la apertura de la Puerta Santa o se vivirán jubileos de colectivos específicos como jóvenes, enfermos o cofrades; o en el del patrimonio se darán pasos para la restauración de la Capilla de la Magdalena o para la pintura de las bóvedas y paramentos de capillas como las de San Juan de Ribera o la de Las Reliquias, además de iniciar la implementación de herramientas como un 'Gemelo digital'.

En concreto, el 17 de septiembre se cumplen 750 años de la dedicación solemne de la Catedral Metropolitana de Badajoz, bajo el reinado de Alfonso X el Sabio y, por este motivo, el Arzobispado de Mérida-Badajoz ha presentado este lunes los actos organizados para conmemorar este histórico aniversario que se completa en el ámbito de la proyección con un plan de difusión y marketing con concursos de pintura, cortometrajes o una exposición fotográfica al aire libre.

Así lo han detallado en su presentación el arzobispo José Rodríguez Carballo; el director del Museo Catedralicio y fabriquero o encargado de las obras que se hacen en el templo catedralicio, Juan Román; y el deán de la Catedral, Pedro Fernández Amo, quien ha especificado que el 17 de septiembre de 1276 la Catedral de Badajoz, al menos en su templo y en su edificio principal, estaba terminada y se pudo dedicar o consagrar para su culto al Señor, de manera tal que ese es el acontecimiento que se celebra.

En la práctica, la Catedral siguió creciendo y se le añadió el claustro más adelante, pero el edificio principal quedó concluido en esa fecha y desde entonces, ininterrumpidamente, se viene celebrando el culto cristiano en la misma, en relación a lo cual ha destacado que es un acontecimiento de "importancia capital" y que, desde ese momento, también quedó constituido el cabildo, así como que este templo ha caminado junto con los pacenses desde entonces.

"Creo que es el edificio más singular de nuestra ciudad", ha reafirmado, junto con que consideran que es un acontecimiento que hay que celebrar "como se merece" porque 750 años de historia son "muchos" caminando al lado de los pacenses y de todos los cristianos de la diócesis, de ahí que sea un acontecimiento "fundamental y relevante" para la Archidiócesis de Mérida-Badajoz durante este próximo año, que cuenta con un logo diseñado por Ricardo Kantowitz en el que destaca el número del acontecimiento.

Asimismo, el cinco integra una síntesis de la portada de San Blas, la más antigua, junto a un cordero al estar dedicada a San Juan Bautista y ser dicho animal uno de los elementos que lo identifican, y una simplificación de la torre en la parte superior.

A continuación, Juan Román ha partido de la premisa de que la Catedral no es solamente un edificio religioso, "que obviamente lo es", dado que también integra elementos históricos o ha sido un lugar en el que se han concentrado la cultura y el arte, de manera que quieren poner todo eso en valor y este año van a trabajar en torno a cinco perspectivas o direcciones, entre acontecimientos que destaquen especialmente la dimensión histórica en un bloque titulado 'Historia para conocer'.

El segundo está vinculado al arte y su disfrute; el tercero a la fe y las celebraciones religiosas; el cuarto la conservación del patrimonio y el quinto con la proyección o apertura, ha explicado Juan Román, que ha indicado que el primero de los bloques contempla la exposición 'Custodes Sedis' con piezas artísticas, tanto de la Catedral como del territorio, de la ciudad y de fuera de la misma, que ayude a entender cuáles han sido los elementos relacionados con la fe o personajes y situaciones significativos en relación con la sede del obispo de Badajoz, que es la Catedral.

También se desarrollará un ciclo de conferencias sobre acontecimientos, personas o momentos especialmente relevantes en la historia de estos años, una edición especial de 'La Pieza del Mes' o la edición de guías del Museo; mientras que en el ámbito de 'Arte para disfrutar' y en el musical habrá conciertos como la primera vez que actúa dentro de la Catedral la Orquesta de Extremadura; además de la citada Misa de Requiem o la posibilidad de ofrecer visitas con elementos musicalizados o dramatizados, experiencias de realidad virtual y aumentada o un 'videomapping'.

En relación con la fe, y junto a la inauguración del año Jubilar con la apertura de la Puerta Santa, también se va a editar material catequético o están interesados en crear un fondo solidario que se irá enriqueciendo con las aportaciones que puedan venir a partir de las distintas actividades y que pueda ofrecer algún tipo de ayuda a proyectos que esté llevando a cabo Cáritas.

Respecto al 'Patrimonio para enriquecer', quieren que la celebración de este 750º aniversario de la consagración de la Catedral "deje huella, de alguna manera, en el patrimonio de nuestra Catedral mejorando algunas de sus condiciones" y, en particular, tienen interés en la Capilla de la Magdalena construida por el obispo Marín de Rodezno, que está en "muy malas condiciones" y no está abierta al público. También hay "mucha necesidad" de restaurar una serie de bóvedas y paramentos tras el arreglo de las cubiertas y se están dando pasos para contar con un 'Gemelo digital'.

Por último, en el bloque de la proyección se trabaja en un plan concreto de difusión y marketing con concursos de pintura, de TikTok, de cortos o de producción de pódcast, o una exposición fotográfica al aire libre.

Por último ha tomado la palabra el arzobispo de Mérida-Badajoz, para quien las líneas maestras de este programa se resumen en cuatro verbos, como son conservar, transmitir, proyectar e implicar, el primero porque la Catedral necesita conservación y se han restaurado los tejados, pero "hay que seguir" como la citada capilla; y el segundo para a través de esta celebración hacer lo propio con el patrimonio y en concreto el humano y cristiano; además darla a conocer, potenciar también los valores que implica y proyectarla de cara al futuro.

La implicación supone dar oportunidades para la participación activa, no sólo en los actos, sino también en todo lo que supone este aniversario, razón por la cual implicarán a las instituciones y al "pueblo sencillo", porque "la Catedral pertenece a todos" pero fue este último "el que la sostuvo durante siglos".

Por último y a preguntas de los periodistas sobre el tema, el arzobispo se ha referido a un proyecto de nuevas sepulturas para arzobispos y el deán ha detallado que "en principio" serán cuatro, dos delante del altar de San Blas y dos delante del altar de la Virgen de la Antigua, y una de ellas para los restos del arzobispo de Mérida-Badajoz entre 2004 y 2015, Santiago García Aracil, enterrado en la comunidad valenciana y en concreto en Penáguila.