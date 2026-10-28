La Asamblea de Extremadura guardará un minuto de silencio al finalizar el debate de totalidad de los PGEx

La Asamblea de Extremadura guardará un minuto de silencio en "respeto" a las víctimas del choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado este miércoles en la localidad de Urda (Toledo).

El minuto de silencio tendrá lugar a las puertas de la Asamblea al finalizar el debate de totalidad de los Presupuestos extremeños (PGEx) para 2027 que se sustancia desde primera hora de esta mañana en la Cámara legislativa regional, en Mérida.

La decisión ha sido anunciada por el vicepresidente primero de la Asamblea, Domingo Jesús Expósito Rubio, después de un receso en la sesión durante 10 minutos para abordar con los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios la decisión a adoptar respecto del pleno después del accidente registrado en Urda (Toledo).

Tras ese receso en el pleno en el que se han reunido los portavoces parlamentarios, Expósito ha dado a conocer que continúa la sesión plenaria y que, al finalizar las votaciones de la misma, se realizará un minuto de silencio.

"El receso ha sido motivado con el fin de comentar con los portavoces de los distintos grupos la situación del trágico accidente con tantos muertos que se ha producido en la mañana de hoy y a efectos de tomar la decisión respecto de la tramitación parlamentaria. Vamos a continuar con el pleno y vamos a realizar un minuto de silencio en respeto a las víctimas a la finalización de las votaciones, a las puertas de la Asamblea", ha explicado el vicepresidente de la Cámara extremeña.

En este punto, ha rogado a los diputados que guarden "el respeto debido" durante toda la sesión y que, al finalizar este miércoles las votaciones de las enmiendas a la totalidad formuladas por PSOE y Unidas a los PGEx 2027, "también en modo de respeto y silencio, acudan a las puertas de la Asamblea "en silencio" a guardar ese "minuto de recuerdo" a las víctimas del accidente en Urda (Toledo).