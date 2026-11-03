Los alojamientos extrahoteleros de Extremadura registran el mejor septiembre de la historia con más de 138.000 pernoctaciones

Los apartamentos turísticos, alojamientos rurales, campings y albergues de Extremadura registraron el mejor mes de septiembre de la historia, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, el sector extrahotelero de la región finalizó septiembre con 64.084 viajeros, un crecimiento del 15,9 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, y 138.822 pernoctaciones, el 8,1 por ciento más.

Estas cantidades son las más elevadas desde el inicio de la serie histórica, en 2010, y superan ampliamente la media nacional. En el conjunto del país, las personas alojadas aumentaron el 4,8 por ciento mientras que las estancias bajaron el 1,6 por ciento.

Sumados los datos de la oferta hotelera y extrahotelera, Extremadura concluyó septiembre con 190.250 viajeros, un aumento anual del 2,3 por ciento, y 360.857 pernoctaciones, el 0,7 por ciento más. La estancia media conjunta (hotelera y extrahotelera) fue de 1,89 noches por persona.