Vuelve la Ruta de la Tapa a Almassora con incentivos para el sector hostelero.

Almassora saboreará a partir del próximo 2 de abril, Jueves Santo, la XIV Ruta de la Tapa, cuyas propuestas podrán degustarse en siete establecimientos de la localidad hasta el 19 de abril. Bajo el lema en 'En abril tapas mil', promete hacer las delicias de los comensales, dinamizando la hostelería local.

Los locales participantes ofrecerán a los comensales sabrosas y elaboradas propuestas. Esta edición volverán las votaciones del jurado popular, es decir, de todos aquellos que degusten las diferentes tapas, ya que podrán votar la mejor propuesta.

Rellenando tres cuños de la tarjeta, que estará disponible, así como las urnas en cualquiera de los locales participantes, ya se podrá votar a la mejor tapa ruta y mejor tapa tambor. Si se completan los ocho cuños se entra en el sorteo de 300 euros en vales para gastar en los locales participantes en la ruta y con tres cuños se puede entrar en el sorteo de cuatro cenas dobles.

Un jurado profesional elegirá la tapa ganadora del certamen y la mejor tapa Tambor, patrocinada por Tambors de Passió. Ambos premios están dotados con 200 euros cada uno.