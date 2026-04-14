GO Viver impulsa la adaptación al cambio climático y la prevención de incendios en el interior de Castellón

La Cooperativa de Viver y la Fundación Global Nature han puesto en marcha GO Viver, un proyecto orientado a diseñar e implementar un plan integral de adaptación al cambio climático en el interior de la provincia de Castellón. La iniciativa busca reducir la vulnerabilidad frente a incendios forestales y promover la biodiversidad en ecosistemas agrarios mediante medidas concretas, medibles y replicables.

El proyecto cobra especial relevancia tras episodios recientes como el Incendio de Bejís de 2022, que puso de manifiesto la necesidad de reforzar la gestión del territorio en zonas afectadas por el abandono agrícola y el avance del monte, factores que incrementan el riesgo de incendios de gran intensidad.

El proyecto se articula en dos niveles de actuación. A escala de paisaje, se plantea una estrategia agroforestal basada en el análisis de zonas vulnerables al fuego, con el objetivo de recuperar cultivos abandonados, crear franjas cortafuegos productivas y restaurar el mosaico agrícola-forestal. Este proceso se apoya en herramientas de análisis geográfico para definir intervenciones y diseñar una hoja de ruta alineada con modelos de producción sostenible como el AOVE premium Lágrima de la cooperativa.

A nivel de parcela, GO Viver trabaja directamente con los agricultores a través de una comunidad de aprendizaje en la que se prueban prácticas de adaptación al cambio climático, como cubiertas vegetales o barreras térmicas. Estas acciones serán evaluadas mediante metodologías específicas de medición de biodiversidad, permitiendo cuantificar los beneficios ecológicos generados.

GO Viver también contempla un plan de transferencia del conocimiento, con jornadas técnicas, encuentros institucionales y acciones de divulgación digital, con el objetivo de extender el modelo a otros territorios y cooperativas. Además, se analizará el impacto del proyecto en la percepción social sobre el papel de la agricultura en la lucha contra el cambio climático.

La iniciativa cuenta con financiación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Con ello, GO Viver refuerza un modelo que integra innovación, participación y conservación para mejorar la resiliencia del territorio frente a los desafíos climáticos.