VILA-REAL

Vila-real supera las 310 solicitudes para la bonificación del IBI dirigida a comercios y hostelería

El aumento de peticiones tras la ampliación del plazo confirma el interés del sector por una ayuda que cubre hasta el 95% del impuesto en 2026.

ondacero.es

Vila-real |

Ayuntamiento de Vila-real.
Ayuntamiento de Vila-real. | CSIF

El Ayuntamiento de Vila-real ha registrado finalmente más de 310 solicitudes para acogerse a la bonificación de hasta el 95% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al ejercicio 2026, una medida dirigida a comercios y establecimientos de hostelería del municipio.

Esta cifra supone un incremento significativo respecto a las cerca de 200 solicitudes presentadas dentro del plazo inicial, fijado hasta el 21 de marzo y ampliado posteriormente hasta el día 31. Desde el equipo de gobierno han valorado muy positivamente esta ampliación, que ha permitido llegar a un mayor número de negocios locales y facilitar el acceso a la ayuda.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch ha recodado otras acciones impulsadas por el Ayuntamiento, como los cerca de 200.000 euros destinados a los Vilabons para fomentar el consumo en el comercio local, los 117.000 euros anuales invertidos en garantizar 30 minutos de estacionamiento gratuito en el aparcamiento de la plaza Mayor, o los convenios con entidades como la Unión de Comercio de Vila-real y la Asociación de Hostelería y Ocio de Vila-real, que suman alrededor de 120.000 euros.

Además, el consistorio colabora activamente en iniciativas de dinamización comercial mediante la cesión de espacios y materiales para eventos como la Feria Outlet o campañas estacionales, entre ellas la de Navidad, que ha contado con la participación del Villarreal CF.

Esta bonificación fiscal se enmarca dentro del plan municipal de apoyo al comercio, diseñado para reforzar el tejido económico local y mitigar el impacto de nuevas cargas como la tasa de residuos. A ello se suma el desarrollo del futuro Plan Director de Comercio y Servicios Locales, actualmente en fase participativa, que busca definir una estrategia integral para adaptar el sector a los nuevos hábitos de consumo y afrontar los retos del futuro.

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