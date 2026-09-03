Vila-real prepara un dispositivo de más de 340 efectivos para garantizar unas fiestas seguras

Vila-real ha definido el dispositivo especial de seguridad para las celebraciones y se ha aprobado por unanimidad un nuevo protocolo de colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Local para la protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género.

El dispositivo especial de seguridad movilizará a más de 340 efectivos de la Policía Local y prestará especial atención a las zonas con mayor concentración de personas, como la plaza Mayor, el recinto de la marcha y el recinto taurino. Durante las noches de mayor afluencia, especialmente los viernes y sábados, se reforzará la presencia policial con seis patrullas en las calles.

La Policía Local tiene registradas actualmente 582 peñas para las fiestas, una cifra que refleja la dimensión de las celebraciones y que se ha tenido en cuenta en la planificación del dispositivo. Además de la Policía Local y la Policía Nacional, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat y la Guardia Civil estarán disponibles para intervenir ante las necesidades que puedan surgir durante las fiestas.

El dispositivo también contempla la distribución de los servicios en los diferentes espacios donde se desarrollarán las actividades. En total, se instalarán 32 escenarios para actuaciones y Vila-real se dividirá en cuatro zonas operativas para facilitar una respuesta rápida ante posibles situaciones de emergencia.

En materia de pirotecnia, se ha establecido la comunicación a la Guardia Civil de los artificios previstos durante las actuaciones musicales, con el objetivo de facilitar su revisión y garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad.

La Junta Local de Seguridad ha aprobado por unanimidad el nuevo Protocolo operativo de colaboración y coordinación entre la Comisaría de la Policía Nacional de Vila-real y la Policía Local para la protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género. El documento se adapta al sistema VioGén-2 y a la normativa e instrucciones vigentes.

El protocolo establece los mecanismos de coordinación entre ambos cuerpos para mejorar la protección de las víctimas, garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales y optimizar los recursos disponibles. También concreta las funciones y procedimientos de actuación de cada cuerpo en las diferentes fases del seguimiento.

La Policía Nacional mantendrá la coordinación general del sistema, además de asumir la valoración inicial del riesgo, la investigación de los delitos y las funciones específicas de Policía Judicial. La Policía Local se encargará de la protección y seguimiento de los casos que le sean asignados, en función de sus recursos, capacidades y formación.

La integración operativa de la Policía Local en VioGén-2 permitirá compartir la información necesaria para mejorar el seguimiento de los casos y evitar duplicidades, reforzando la coordinación entre ambos cuerpos.

El protocolo entrará en vigor y permanecerá vigente mientras no se produzcan modificaciones normativas o nuevas instrucciones que hagan necesaria su adaptación.