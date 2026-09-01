PLENO VILA-REAL

El Ayuntamiento de Vila-real cede una parcela de 3,1 millones a la Generalitat para impulsar la innovación agraria

El Pleno aprueba por unanimidad la cesión de los terrenos, el pago de 1,52 millones de euros en facturas, la continuidad del Punto de Encuentro Familiar Judicial y los festivos locales de 2027.

ondacero.es

Madrid |

El Ayuntamiento de Vila-real cede una parcela de 3,1 millones a la Generalitat para impulsar la innovación agraria
El Ayuntamiento de Vila-real cede una parcela de 3,1 millones a la Generalitat para impulsar la innovación agraria | Ayuntamiento de Vila-real

El Pleno del Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado por unanimidad varios acuerdos de relevancia para la ciudad, entre ellos la cesión a la Generalitat Valenciana de una parcela municipal valorada en 3,1 millones de euros para impulsar servicios de ensayo, formación e innovación agraria.

El terreno, situado junto al Centro de Capacitación Agraria, permitirá desarrollar un proyecto de la Conselleria de Agricultura que contempla la reconstrucción del edificio, nuevas naves agrícolas y mejoras en el entorno. La iniciativa prevé una inversión de unos cuatro millones de euros procedentes de la Generalitat y fondos europeos.

El alcalde, José Benlloch, ha destacado que la cesión permitirá poner en valor un espacio de referencia desde las décadas de los 60 y 70 y favorecer el desarrollo agroalimentario de Vila-real y la provincia. La vicealcaldesa, Maria Fajardo, ha defendido que la apuesta por el sector agrario debe ir ligada a la formación, la innovación y la generación de empleo.

Durante la sesión, el Pleno también ha aprobado el pago de 141 facturas por 1.520.953 euros. De esta cantidad, 207.706 euros corresponden a una factura de 2026 y 1,31 millones a facturas de ejercicios anteriores. El Ayuntamiento prevé reducir la deuda pendiente hasta unos 1,7 millones de euros y saldarla antes de finalizar septiembre.

Otro de los acuerdos ha sido la defensa de la continuidad del Punto de Encuentro Familiar Judicial en Vila-real, independientemente de la posible creación de un nuevo servicio en Onda. El Ayuntamiento sostiene que la ampliación de la red no debe implicar el traslado o desaparición de un recurso que actualmente atiende a familias de Vila-real y su entorno.

Asimismo, el Pleno ha aprobado una declaración de solidaridad con Ceuta y defensa de la convivencia, los derechos humanos y la solidaridad territorial, reclamando una respuesta coordinada de las administraciones ante situaciones excepcionales y rechazando el racismo, la xenofobia y los discursos de odio.

Por último, se han fijado los festivos locales de Vila-real para 2027, que serán el lunes 5 de abril, San Vicente, y el lunes 17 de mayo, San Pascual. El cambio se debe a que San Esteban, 26 de diciembre de 2027, caerá en domingo y su festividad se trasladará al segundo lunes de Pascua.

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