El Ayuntamiento de Vila-real cede una parcela de 3,1 millones a la Generalitat para impulsar la innovación agraria

El Pleno del Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado por unanimidad varios acuerdos de relevancia para la ciudad, entre ellos la cesión a la Generalitat Valenciana de una parcela municipal valorada en 3,1 millones de euros para impulsar servicios de ensayo, formación e innovación agraria.

El terreno, situado junto al Centro de Capacitación Agraria, permitirá desarrollar un proyecto de la Conselleria de Agricultura que contempla la reconstrucción del edificio, nuevas naves agrícolas y mejoras en el entorno. La iniciativa prevé una inversión de unos cuatro millones de euros procedentes de la Generalitat y fondos europeos.

El alcalde, José Benlloch, ha destacado que la cesión permitirá poner en valor un espacio de referencia desde las décadas de los 60 y 70 y favorecer el desarrollo agroalimentario de Vila-real y la provincia. La vicealcaldesa, Maria Fajardo, ha defendido que la apuesta por el sector agrario debe ir ligada a la formación, la innovación y la generación de empleo.

Durante la sesión, el Pleno también ha aprobado el pago de 141 facturas por 1.520.953 euros. De esta cantidad, 207.706 euros corresponden a una factura de 2026 y 1,31 millones a facturas de ejercicios anteriores. El Ayuntamiento prevé reducir la deuda pendiente hasta unos 1,7 millones de euros y saldarla antes de finalizar septiembre.

Otro de los acuerdos ha sido la defensa de la continuidad del Punto de Encuentro Familiar Judicial en Vila-real, independientemente de la posible creación de un nuevo servicio en Onda. El Ayuntamiento sostiene que la ampliación de la red no debe implicar el traslado o desaparición de un recurso que actualmente atiende a familias de Vila-real y su entorno.

Asimismo, el Pleno ha aprobado una declaración de solidaridad con Ceuta y defensa de la convivencia, los derechos humanos y la solidaridad territorial, reclamando una respuesta coordinada de las administraciones ante situaciones excepcionales y rechazando el racismo, la xenofobia y los discursos de odio.

Por último, se han fijado los festivos locales de Vila-real para 2027, que serán el lunes 5 de abril, San Vicente, y el lunes 17 de mayo, San Pascual. El cambio se debe a que San Esteban, 26 de diciembre de 2027, caerá en domingo y su festividad se trasladará al segundo lunes de Pascua.