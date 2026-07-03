Vila-real celebra este domingo la Festa del Termet con misa, procesión, música y actividades tradicionales para dar la bienvenida al verano

Vila-real dará la bienvenida al verano este domingo, primer domingo de julio, con la tradicional Festa del Termet, una jornada dedicada a la Mare de Déu de Gràcia que combina actos religiosos, música y convivencia en el paraje del Termet, junto al río Millars.

La programación comenzará a las 8.30 horas con el Rosario de la Divina Aurora, organizado por la Confraria de la Divina Aurora y acompañado por la Unió Musical La Lira. A las 9.30 horas se celebrará la santa misa en la capilla de la Mare de Déu de Gràcia, con la participación del Cor Parroquial de Santa Sofia. Al finalizar, tendrá lugar la procesión con la imagen de la patrona por los alrededores de la plaza del Pastoret.

A las 11.00 horas, la plaza del Pastoret acogerá el tradicional porrat popular, con reparto de orxata y fartons, además de un concierto de la Unió Musical La Lira con obras de compositores como Arturo Márquez, Óscar Navarro o Federico Chueca.

Ya por la tarde, a las 18.00 horas, la capilla acogerá la XX Serenata a la Mare de Déu de Gràcia, organizada junto a la Associació de Filles de Maria del Rosari, con lectura de poemas de mossén Vicent Gimeno i Estornell y acompañamiento musical a cargo de Augusto Belau al armonio.

La jornada pone en valor una de las tradiciones más arraigadas de Vila-real, que une patrimonio, devoción y cultura en un entorno natural emblemático.