Vila-real amplía el plazo de la compra y uso de los Vilabons hasta 13 de diciembre

La campaña de bonos de comercio de Vila-real, Vilabons, avanza a buen ritmo, con cerca del 80% ya adquirido por parte de la ciudadanía. No obstante, al haber presupuesto disponible, la Concejalía de Comercio ha decidido ampliar el plazo hasta el 13 de diciembre para facilitar tanto la compra como el uso de los bonos en los establecimientos adheridos. La decisión responde a la petición de la Unió de Comerç de Vila-real (UCOVI), que ha solicitado esta ampliación para garantizar que clientes y comercios puedan realizar sus operaciones con normalidad tras los próximos festivos de la Constitución y la Purísima.

El programa establece que cada persona puede adquirir un máximo de 100 euros en bonos, con una subvención municipal del 50%. Quienes ya hayan alcanzado ese límite no podrán realizar nuevas compras.

El Ayuntamiento recuerda que los bonos caducarán a las 23.59 horas del 13 de diciembre, momento a partir del cual no se aceptarán reclamaciones ni reintegros. Por ello, desde el área de Comercio, recomiendan a los usuarios no esperar a última hora y aprovechar los próximos días para realizar sus compras en los comercios participantes.

La iniciativa, dotada en esta edición con una subvención municipal de 200.000 euros, tiene como objetivo impulsar la economía local, favorecer el consumo de proximidad y dar mayor visibilidad a la amplia oferta comercial de Vila-real.

La compra de bonos y el listado de comercios adheridos están disponibles en la web oficial.