NAVIDAD EN PEÑÍSCOLA

Peñíscola impulsa la Navidad con más de treinta actividades y un novedoso vídeo mapping

La ciudad refuerza su oferta familiar con el parque infantil Peñisnadal, el Fin de Año infantil y las tradicionales llegadas de Papá Noel y los Reyes Magos.

Peñíscola |

El Ayuntamiento de Peñíscola ha presentado una completa programación navideña con más de treinta actividades dirigidas a todos los públicos. Entre los principales atractivos destacan los Mercados de Navidad y Medieval, el espectacular alumbrado que ilumina la ciudadela y las verbenas populares previstas para Nochebuena, Nochevieja y la noche de Reyes.

La ciudad refuerza su oferta familiar con el parque infantil Peñisnadal, el Fin de Año infantil y las tradicionales llegadas de Papá Noel y los Reyes Magos, que este año incorporan espacios para la entrega de cartas y una Casa especial para que los más pequeños puedan trasladar sus deseos a Santa.

La gran novedad de la edición será un vídeo mapping proyectado durante un fin de semana en las murallas norte, que recreará una fábrica de regalos y sueños navideños.

La programación se completa con actividades deportivas, como los campus navideños y la II Marcha por la ELA, además de propuestas culturales como la exposición permanente de pesebres, conciertos y festivales de música. También incluye celebraciones litúrgicas tradicionales y el concierto Christmas Edition, acompañado de una chocolatada popular .

