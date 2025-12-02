El Hospital Vithas Castellón incorpora las “Capas de Supervita” para acompañar a los más pequeños en los momentos difíciles

El Hospital Vithas Castellón ha puesto en marcha una emotiva iniciativa destinada a mejorar la experiencia de sus pacientes más pequeños: las “Capas de Supervita”. Se trata de un elemento simbólico que los niños recibirán cuando deban enfrentarse a situaciones que puedan generar miedo o incertidumbre, como entrar a quirófano o someterse a pruebas médicas relevantes.

Supervita es una serie de animación producida por Vithas, creada con el objetivo de acercar el entorno hospitalario a los más pequeños de una forma amable y comprensible. A partir de este proyecto nacen tanto las capas como los elementos decorativos de las áreas de Pediatría, donde Supervita está presente como símbolo de valentía y superación. Los capítulos de la serie pueden verse en el canal de YouTube de Vithas.

Inspiradas en la superheroína, las “Capas de Supervita” tienen como objetivo que los niños se sientan más seguros, confiados y emocionalmente acompañados durante su paso por el hospital. El simple gesto de colocarse una capa les permite identificarse con un personaje fuerte y optimista, transformando la percepción del entorno sanitario y ayudando a disminuir el miedo.

Esta acción se enmarca dentro del programa de humanización del Hospital Vithas Castellón, en el que ya se han desarrollado otras iniciativas vinculadas a Supervita, como la decoración de goteros con la imagen de la superheroína para hacerlos más amables y cercanos para los niños ingresados.

Uno de los primeros gestos simbólicos de este proyecto tuvo lugar con la entrega de una capa al pequeño Víctor, un bebé prematuro nacido con 34 semanas de gestación. En este caso, la iniciativa tuvo un importante impacto emocional en sus padres, a quienes les transmitió un mensaje de fuerza, esperanza y acompañamiento en un momento especialmente delicado.

Con la puesta en marcha de las “Capas de Supervita”, el Hospital Vithas Castellón reafirma su compromiso con una atención sanitaria que, además de cuidar la salud física, pone el foco en el bienestar emocional de los pacientes pediátricos y sus familias, consolidando un modelo de atención más humano, cercano y empático.