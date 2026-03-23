Onda refuerza su liderazgo cerámico al acoger las evaluaciones de la 50ª edición de los Premios Alfa de Oro

El Museo del Azulejo Manolo Safont volverá a situar a Onda en el epicentro de la innovación cerámica al acoger las evaluaciones de las candidaturas de la 50ª edición de los Premios Alfa de Oro, uno de los galardones más prestigiosos del sector a nivel internacional.

Esta nueva edición marca un punto de inflexión en la trayectoria del certamen, impulsado por la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, que ha apostado por un modelo más abierto, independiente y adaptado a la realidad actual de la industria. Entre las principales novedades destaca su desvinculación de Cevisama, así como la apertura de la convocatoria a todas las empresas del sector, independientemente de su participación en la feria.

El Museo del Azulejo Manolo Safont se consolida así como uno de los principales custodios del patrimonio cerámico de la provincia, con más de 200 piezas y galardones que recorren la evolución de la innovación desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Su papel como sede de las deliberaciones refuerza la posición de Onda como punto de encuentro entre tradición, conocimiento y vanguardia.

La convocatoria de esta 50ª edición estará abierta del 10 de abril al 29 de mayo, periodo en el que las empresas podrán presentar sus candidaturas. Posteriormente, un jurado compuesto por una veintena de profesionales de reconocido prestigio evaluará las propuestas hasta finales de junio.

La entrega de los Premios Alfa de Oro se celebrará el próximo 10 de septiembre en el marco de una gala conmemorativa del 50 aniversario, que incluirá reconocimientos especiales y un recorrido por la evolución del sector cerámico en las últimas cinco décadas.