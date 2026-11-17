El Ayuntamiento de Onda trabaja en la recuperación de las sendas forestales afectadas por el incendio del pasado mes de julio, con actuaciones destinadas a restablecer las condiciones de seguridad y facilitar de nuevo el tránsito por los recorridos dañados. Los trabajos abarcan aproximadamente 11 kilómetros de trazado y se centran en aquellos puntos donde el fuego provocó la caída de árboles, el deterioro del terreno y daños en la señalización.

Las intervenciones se desarrollan en diferentes senderos homologados del término municipal, que recorren parajes del entorno natural de Onda, como la zona de las Pirámides, Santa Bárbara y el Montí. Estos itinerarios, habituales entre los aficionados al senderismo, requieren actuaciones específicas en función de los daños ocasionados en cada tramo.

Los trabajos incluyen la retirada de árboles caídos y ramas que dificultan el paso, así como la eliminación selectiva de ejemplares quemados o debilitados que presentan riesgo de caída sobre las sendas.

También se están realizando tareas de limpieza y acondicionamiento de los trazados, con la retirada de piedras y restos vegetales, la reparación de pequeños tramos deteriorados y la recuperación de pasos afectados por la erosión.

En las zonas donde el incendio ha dejado el terreno más expuesto, las actuaciones contemplan medidas para mejorar la evacuación del agua de lluvia y reducir el arrastre de materiales. Asimismo, está prevista la reparación puntual de muros tradicionales de piedra seca que contribuyen a mantener la estabilidad de determinados recorridos.

La recuperación de los senderos incluye también la reposición de la señalización dañada o desaparecida como consecuencia del incendio. Entre las actuaciones previstas figuran el repintado de las marcas que permiten seguir los itinerarios y la instalación de nuevos postes y señales direccionales en cruces y puntos donde es necesario reforzar la orientación.

Con estas intervenciones se pretende recuperar la continuidad de los recorridos y facilitar su seguimiento, especialmente en aquellos tramos donde la desaparición de la vegetación y de las referencias naturales ha dificultado la identificación de los caminos.

La recuperación de las sendas se suma a otras intervenciones previstas para reparar los daños ocasionados por el incendio forestal en el término municipal de Onda, que cuentan con financiación de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón.

En este sentido, el Ayuntamiento ha sacado recientemente a licitación, por un importe aproximado de 143.000 euros, las obras de repavimentación de cinco caminos rurales afectados por el fuego: Corral del Ten, de la Murtera, Corral de Sales, de Artana y dels Terrers.

Esta actuación cuenta con una aportación de 100.000 euros de la Diputación de Castellón. Por su parte, la Generalitat Valenciana destina otros 200.000 euros a intervenciones independientes para la recuperación de caminos, senderos homologados, señalización y cunetas.