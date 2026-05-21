Onda inaugura la 41ª Fira del Llibre con cinco días de cultura, literatura y actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento de Onda ha inaugurado esta miércoles la 41ª edición de la Fira del Llibre, una cita cultural ya consolidada que durante cinco días convertirá el entorno exterior del pabellón Víctor Cabedo en un espacio dedicado a la literatura, la creatividad y el encuentro ciudadano.

La programación arrancó este miércoles con una jornada inaugural marcada por la participación y el ambiente familiar. Los asistentes pudieron disfrutar de cuentacuentos, actividades musicales y la emisión en directo de un podcast literario, además de participar en la creación colectiva del denominado “cuento de la feria”, una iniciativa abierta a la imaginación de todos los ondenses.

La feria continuará este jueves con una jornada centrada especialmente en el público infantil y juvenil, con la entrega de premios del Concurso de Puntos de Lectura y diferentes talleres educativos. El día culminará con la presentación del libro “El pan de mis hijos”, de la escritora Nativel Preciado, ganadora del Premio Azorín.

El viernes será el turno de los talleres de ilustración y de la novela histórica de Jorge Molist, mientras que el sábado concentrará numerosas actividades culturales de forma ininterrumpida. Entre ellas destacan la participación del autor local Paul Pen, un cuentacuentos con técnica japonesa Kamishibai a cargo de Rosabel Canós y David Segarra, así como la presentación literaria de Mª Carmen Castillo.

La programación concluirá el domingo con la visita de María Frisa y la conferencia “Pantallas OFF, cerebros ON”, impartida por el experto Pedro Herrera. Como cierre del evento, se llevará a cabo la lectura pública del cuento colaborativo elaborado por el público durante toda la feria.

La 41ª edición de la Fira del Llibre también refuerza la apuesta por el comercio local con la participación de nueve librerías y editoriales de Onda: Amics, Batidora Ediciones, Colorins, Ediciones Hades, Editorial Sargantana, La Copiona, País del Mar, Porxes-Mariner y Unaria Ediciones, que ofrecerán descuentos especiales durante el evento.

Además, la feria incluye iniciativas educativas como la entrega de premios del Concurso Escolar de Puntos de Lectura y la tradicional campaña “La Biblioteca et dona la benvinguda”, dirigida a fomentar la lectura entre los más pequeños.