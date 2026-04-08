Onda impulsa el deporte base con una inversión de casi medio millón de euros.

El Ayuntamiento de Onda destina en 2026 más de 490.000 euros en ayudas directas a clubes y asociaciones deportivas, mediante convenios y subvenciones, con el objetivo de reforzar la actividad física y el deporte base en el municipio. Esta inversión consolida el compromiso municipal con el fomento de hábitos saludables y la formación de jóvenes deportistas.

Este año serán 18 los clubes y asociaciones deportivas que recibirán apoyo económico municipal para seguir impulsando su actividad, lo que supone la incorporación de una entidad más respecto al ejercicio anterior.

Además del apoyo directo a los clubes, el Ayuntamiento de Onda destina en 2026 un presupuesto global de 1.377.544 euros al área de Deportes, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento, mantenimiento y mejora continua de las instalaciones deportivamunicipales.

En concreto, se invertirán 82.000 euros en reparaciones y mantenimiento, junto a 20.000 euros en material deportivo, asegurando que los espacios y equipamientos se mantengan en condiciones óptimas para su uso diario.

A esta inversión se suman 135.500 euros destinados al desarrollo de actividades deportivas impulsadas por clubes minoritarios, favoreciendo una oferta diversa y accesible para vecinos de todas las edades, así como 619.794 euros para la prestación de servicios deportivos, una partida clave para asegurar el funcionamiento de las instalaciones y la calidad del servicio.

El consistorio reserva 20.000 euros en subvenciones de libre concurrencia para apoyar nuevos proyectos deportivos, además de 25.000 euros en becas para deportistas de élite y 5.000 euros en ayudas al deporte femenino, reforzando tanto la proyección deportiva como la igualdad de oportunidades.

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