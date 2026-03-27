Nules solicita a la Generalitat Valenciana la cesión de los terrenos donde se ubican el campo de fútbol y la piscina municipal

De hecho, no es la primera vez que se solicita esta cesión, ya que el pleno del Ayuntamiento de Nules lo solicitó el 25 de abril del año 2025. En aquella ocasión la respuesta de la administración autonómica fue que no se considera actualmente necesaria la cesión de la titularidad del inmueble a favor del Ayuntamiento, que tiene cubierta su utilización como campo de deportes, hasta el 3 de septiembre de 2029 en ares del acuerdo del Consell de fecha 17 de julio de 2009, en vigor.

De manera que, desde el Ayuntamiento de Nules se pretende que la Generalitat Valenciana reconsidere esta decisión puesto que es el consistorio el que gestiona el servicio deportivo, mantiene las instalaciones, financia las inversiones, y presta el servicio público a la ciudadanía, “por tanto la titularidad autonómica carece de funcionalidad administrativa real porque la gestión es íntegramente municipal”, apunta el Concejal de Deportes, Gabriel Torres.

Así mismo, desde el ayuntamiento se argumenta que la actual situación puede generar incertidumbre administrativa para futuras inversiones públicas, especialmente en proyectos de modernización de las instalaciones deportivas, de hecho Torres señala que, “la cesión de la titularidad a favor del ayuntamiento permitiría simplificar la gestión patrimonial del inmueble, o evitar trámites administrativos entre diferentes administraciones”.

Ante lo cual, el Alcalde, David García, remarca que “se trata de un tema de voluntad política por parte de la Generalitat Valenciana, que tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con el pueblo de Nules, la colaboración entre administraciones públicas para prestar mejores servicios a la ciudadanía es importante, y desde el Ayuntamiento de Nules lo hemos demostrado cediendo gratuitamente terrenos a la Generalitat Valenciana para ampliar el CEAM o los juzgados de Nules, por ejemplo”.