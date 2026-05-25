Nueva convocatoria 'Jocs Florals Vila de Nules': los trabajos pueden presentarse hasta el 4 de septiembre

El Ayuntamiento de Nules ha abierto la convocatoria de los Jocs Florals 2025, cuyo plazo de presentación de obras permanecerá abierto hasta el próximo 4 de septiembre. Los trabajos deberán entregarse tanto en formato papel, dentro de un sobre con los datos del participante y currículum, como en formato digital mediante PDF o USB.

El certamen mantiene sus tradicionales Premios Ordinarios, entre los que destaca la categoría 'Flor Natural', dotada con 4.000 euros para el mejor poemario de tema y métrica libre. También se concederán premios de 500 euros a la mejor poesía de temática religiosa o ética y a la mejor poesía patriótica.

En los Premios Extraordinarios sobresale el 'Premio de poesía Anna Rebeca', con 1.000 euros para el mejor poema de al menos 70 versos escrito por una persona de Nules, además del 'Premio Poemario Infantil', que reconocerá con 500 euros la mejor obra dirigida al público infantil.

La convocatoria incluye además diferentes Premios de Investigación y Divulgación centrados en la lengua valenciana, la historia local, la transformación socioeconómica de Nules o el cuidado de las personas mayores, con dotaciones que oscilan entre los 250 y los 2.000 euros. También se premiarán trabajos relacionados con la memoria musical, la historia de la Cooperativa Agrícola Sant Josep y la aportación de las cajas rurales al sector primario.

Como principal novedad de esta edición, se incorpora el premio 'Capacidades que inspiran relatos de una sociedad inclusiva', patrocinado por la Asociación de Empresarios de la Comunitat Valenciana por la Integración Laboral de las Personas con Discapacidad y el Centro de Formación Integrem, con una dotación de 1.000 euros.

Las bases establecen que los premios ordinarios y el trabajo sobre investigación lingüística deberán redactarse en valenciano, mientras que el resto podrán presentarse también en castellano. Asimismo, las obras de investigación tendrán que cumplir requisitos formales específicos y seguir las normas APA para las citas bibliográficas. La organización excluirá aquellos trabajos elaborados total o parcialmente mediante Inteligencia Artificial.

El jurado estará integrado por personalidades destacadas del ámbito literario y podrá declarar desiertos algunos premios si considera que las obras no alcanzan el nivel requerido. Las bases completas pueden consultarse en la web oficial del Ayuntamiento de Nules.