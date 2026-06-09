El municipio de Onda celebra siete años de sacrificio cero con más de 340 animales adoptados.

El Ayuntamiento de Onda cumple siete años como municipio de sacrificio cero, una medida pionera implantada en 2019 que ha permitido que ningún animal recogido por los servicios municipales haya sido sacrificado por falta de espacio o tiempo. Durante este periodo, más de 340 mascotas han encontrado una nueva familia y más de 80 han podido regresar a sus hogares.
A través del servicio municipal de recogida y atención de animales, gestionado por una empresa especializada, y de diversas acciones de sensibilización ciudadana, el consistorio ha desarrollado un modelo basado en la protección, el cuidado y la adopción responsable. Esta estrategia ha permitido ofrecer una segunda oportunidad a cientos de animales abandonados o extraviados.
La política de sacrificio cero se sustenta en una estrategia integral que combina la recogida y atención de animales abandonados o perdidos, la promoción activa de la adopción y campañas de información y concienciación dirigidas a la ciudadanía.
En este sentido, el programa Onda Adopta se ha consolidado como la principal herramienta municipal para impulsar la adopción de animales de compañía. La iniciativa permite dar visibilidad a los animales que buscan un hogar y acompaña a las familias interesadas durante todo el proceso de adopción, promoviendo decisiones responsables y conscientes.
Con más de 340 adopciones, más de 80 animales recuperados por sus propietarios y ningún sacrificio realizado desde 2019, Onda reafirma su compromiso con el bienestar animal y demuestra que la protección de la vida animal y la gestión responsable pueden avanzar de la mano, convirtiendo cada rescate en una nueva oportunidad.