El municipio de Nules recibe uno de los galardones de la FVMP al buen gobierno

El pasado miércoles tuvo lugar en el IVAM de Valencia la VIII edición de los Premios al Buen Gobierno que organiza la FVMP; una gala bienal en la que se han entregado los premios comprendidos entre los años 2024 y 2025, y donde el Ayuntamiento de Nules, a través de la concejalía de Turismo, fue premiada en la categoría Turismo 2024 por su proyecto “Conciertos en los vestigios bélicos de Nules”.

Este proyecto, premiado según la FVMP por “la capacidad de dinamizar y vertebrar el turismo bélico con un proyecto innovador”, fue proyectado por la concejalía de Turismo y Patrimonio y ejecutado por la compañía Roselles a Tempo. Un ciclo de conciertos con visita guiada incluida que permitía al espectador no solo conocer el transcurso y los efectos devastadores de la Guerra Civil Española a su paso por Nules, sino que además se ofrecían una serie de conciertos con diferentes instrumentos musicales en los mismos vestigios bélicos.

Los Premios al Buen Gobierno son galardones dirigidos a las buenas prácticas municipales y que tienen como objetivo prioritario promover la calidad de las políticas públicas a nivel local; una muestra del compromiso del municipalismo valenciano con el fin de conseguir gobiernos locales responsables, abiertos y eficaces y adecuados a las necesidades sociales.