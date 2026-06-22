Modifican el sistema del padrón municipal al detectar conductas ilegales en el proceso de regularización de personas migrantes

Ante esta situación, los técnicos del ayuntamiento han puesto en conocimiento de la Policía Local y de la Guardia Civil todos los expedientes abiertos en los que se ha verificado que no se cumplían los requisitos legales. Asimismo, los funcionarios municipales actúan de oficio abriendo un expediente de investigación caso por caso ante cualquier indicio que genere desconfianza en el proceso. En el marco de estas inspecciones, ya se han detectado documentos falsos utilizados con el fin de obtener ayudas o beneficios sociales de forma ilícita.

Con el objetivo de erradicar estas prácticas, el equipo de gobierno, junto con los técnicos municipales, han eliminado la automatización del proceso del padrón, sustituyéndolo por una fiscalización más exhaustiva. Esto faculta a los trabajadores del ayuntamiento a iniciar los expedientes de investigación que consideren necesarios en caso de detectar conductas o informaciones posiblemente fraudulentas.

El Ayuntamiento de Burriana también está estudiando fórmulas legales para alargar el periodo de convivencia previo exigido en Burriana a la hora de poder recibir determinadas ayudas del departamento de servicios sociales.

El padrón municipal es una herramienta de registro, que ha vivido prácticamente "al borde del colapso las últimas semanas" según la concejala de Servicios Sociales, Isabel Monfort, y por ello, ha explicado " hemos dotado a nuestros técnicos de los mecanismos necesarios para investigar cada caso sospechoso y denunciarlo de inmediato a las fuerzas de seguridad. El consistorio trabaja para revisar los requisitos de las ayudas de Servicios Sociales, "garantizando que el apoyo institucional llegue de forma justa a quienes lo necesitan y realmente cumplen con la legalidad y el arraigo necesario en nuestro municipio", ha concluido.