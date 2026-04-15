PENYAGOLOSA TRAILS

FUGA Penyagolosa Trails se podrá seguir en directo con un innovador despliegue tecnológico

La retransmisión, de 8:00 a 14:00 horas, combinará tecnología satelital y sistemas MESH para llevar la emoción de la carrera a todo el mundo.

ondacero.es

Castellón |

FUGA Penyagolosa Trails se podrá seguir en directo con un innovador despliegue tecnológico.
FUGA Penyagolosa Trails se podrá seguir en directo con un innovador despliegue tecnológico. | PENYAGOLOSA TRAILS

La prueba FUGA Penyagolosa Trails volverá a apostar por la retransmisión en directo para acercar toda la emoción de la competición a espectadores de cualquier parte del mundo. La emisión arrancará a las 8:00 horas y se prolongará hasta las 14:00, pudiendo seguirse a través de la web oficial del evento y del canal de Evasión TV.

Este despliegue se consolida como uno de los grandes retos técnicos de la prueba debido a las características del recorrido. En los cerca de 30 kilómetros que serán retransmitidos, donde prácticamente no existe cobertura 4G, la organización ha implementado dos sistemas complementarios para garantizar la señal. Por un lado, se utilizará tecnología satelital mediante Starlink y, por otro, un sistema basado en tecnología MESH con radiofrecuencia, cuya combinación permitirá asegurar estabilidad y cobertura en todo el tramo.

Toda la señal será canalizada desde Atzeneta del Maestrat hasta Barcelona, donde se realizará la producción en directo. En este proceso, destaca la colaboración de AKIWIFI, que ha facilitado su red de fibra desplegada en la localidad para hacer posible la transmisión.

El seguimiento de la carrera contará con un amplio despliegue sobre el terreno, incluyendo cuatro cámara bikers, cuatro cámara runners y cuatro drones, encargados de captar imágenes en directo de los corredores y corredoras que lideren tanto la categoría masculina como la femenina.

La retransmisión estará conducida por los periodistas Albert Jorquera y Teresa Sánchez, quienes narrarán todo lo que suceda durante la prueba. Además, los espectadores podrán interactuar a través del chat y participar en sorteos de regalos de los patrocinadores técnicos.

Como complemento, el viernes 24 de abril se emitirá un resumen de la prueba en Teledeporte, dentro del programa Atletismo en Acción, ampliando así la difusión del evento a nivel nacional.

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