El Festival ALMA de Almassora registra un lleno de público en las proyecciones de su octava edición

El Festival Internacional de Cortometrajes ALMA está registrando una destacada respuesta del público en su octava edición. Las proyecciones diarias de la sección oficial están llenando la Casa de la Cultura de Almassora, donde numerosos espectadores acuden cada noche para disfrutar de los trabajos seleccionados en el certamen.

Las sesiones, de acceso gratuito y programadas a las 21.30 horas, se han convertido en un punto de encuentro para los aficionados al cine y para quienes desean descubrir nuevas historias y propuestas audiovisuales en formato corto.

Esta edición cuenta con un total de 33 cortometrajes en la sección oficial, seleccionados entre cerca de 1.000 trabajos recibidos por la organización. De las obras elegidas, nueve han sido preseleccionadas para los premios Goya, un dato que pone de relieve el nivel de la programación de este año.

El festival también ha reforzado su vertiente educativa con sesiones matinales dirigidas a los más jóvenes, en las que participan cerca de 1.000 escolares de los centros educativos de Almassora. Esta iniciativa permite acercar el lenguaje audiovisual y el formato del cortometraje al público escolar.

La octava edición del ALMA llegará a su fin el sábado 14 de noviembre con la celebración de la gala de clausura y la entrega de premios. El acto contará con la presencia del actor Juan José Ballesta, que recibirá el Alma de Oro en reconocimiento a su trayectoria.

Por otra parte, el actor Jaime Lorente no podrá asistir finalmente a la gala para recoger el Alma de Oro que tenía previsto recibir en esta edición. Un cambio de última hora en el calendario de rodaje de una producción audiovisual en la que trabaja actualmente en Madrid, por motivos profesionales, le impedirá desplazarse hasta Almassora. El intérprete ha trasladado sus disculpas a la organización mediante un vídeo y ha manifestado su intención de visitar próximamente el municipio.