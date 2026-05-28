La Cooperativa de Viver celebra 35 años con 540 socios y una facturación cercana a los 18 millones.

Durante estos 35 años, la cooperativa ha pasado de 275 socios fundadores a 540 socios actuales y de una facturación inicial de 200.000 euros en 1990 a cerca de 18 millones de euros en 2025. Una evolución que refleja el crecimiento de un proyecto colectivo capaz de generar actividad, empleo y oportunidades en el medio rural.

La celebración contó con mensajes de felicitación grabados en vídeo por representantes institucionales y colaboradores vinculados al sector agroalimentario, cooperativo, académico y empresarial.

Entre ellos participó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien destacó el papel de la Cooperativa de Viver como ejemplo para otros territorios rurales. En su mensaje, Planas afirmó que el trabajo de la entidad es "un modelo de excelencia y de éxito de lo que supone el cooperativismo”, basado en “poner en conjunto a las personas para lograr unos objetivos mejores, económicos, sociales y también humanos".

El ministro puso en valor la capacidad de la Cooperativa para dar salida a los productos agroalimentarios y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo territorial. En este sentido, señaló que el aceite de oliva, el vino, los frutos secos, las frutas y hortalizas y los productos gourmet de la cooperativa son "una excelente muestra de las cosas que se pueden hacer para ayudar a nuestras localidades y pueblos y, sin duda, a nuestro futuro".

También trasladó su felicitación el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, quien subrayó el papel de la Cooperativa de Viver como referente del cooperativismo valenciano y deseó que la entidad continúe siendo "sostén del ambiente rural en el que muchos nos hemos criado y donde deseamos que nuestros hijos tengan también esa oportunidad".

La Cooperativa de Viver nació vinculada al aceite de oliva, pero actualmente trabaja con seis grandes líneas de producción agraria: olivar, almendro, nogal, vid, frutas y hortalizas. En estas tres décadas y media, la entidad ha modernizado y ampliado su almazara, ha creado una bodega propia, ha desarrollado instalaciones para frutos secos y ha reforzado su red comercial y de servicios.