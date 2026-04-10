Benlloch lanza un mensaje de tranquilidad a las familias del Campus Natura y garantiza soluciones

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a las familias usuarias del Campus Natura tras la preocupación generada por la licitación del servicio. La iniciativa está dirigida a niños y niñas con diversidad funcional y tiene como objetivo facilitar la conciliación familiar durante los periodos vacacionales.

El primer edil ha mostrado su comprensión ante la inquietud expresada por las familias de la AMPA del CEE La Panderola, subrayando la importancia de este recurso para los usuarios y su entorno. “La apuesta por las personas, la inclusión y la atención a la diversidad ha sido una prioridad absoluta desde el inicio del mandato, y seguirá siéndolo”, ha asegurado.

Benlloch ha explicado que, tras detectarse un error en la publicación del pliego del nuevo contrato, el consistorio ha activado de inmediato los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para estudiar soluciones que permitan corregir la situación. En este sentido, ha destacado que cualquier decisión se adoptará desde el diálogo directo con las familias afectadas.

El Ayuntamiento ha reiterado su compromiso de garantizar un servicio de calidad, adaptado a las necesidades reales de los usuarios del Campus Natura, reforzando así su política de inclusión y apoyo a las familias más vulnerables del municipio.