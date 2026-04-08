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El Ayuntamiento de Vila-real entrega un cheque solidario a la asociación Pintando el Camino en rosa

Se trata de la recaudación solidaria de la venta de pulseras de la fiesta de Nochevieja en Vila-real.

ondacero.es

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El Ayuntamiento de Vila-real entrega un cheque solidario a la asociación Pintando el Camino en rosa
El Ayuntamiento de Vila-real entrega un cheque solidario a la asociación Pintando el Camino en rosa | Ayuntamiento de Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real y el Villarreal CF han hecho entrega esta mañana de un cheque de 1.610 euros a la Asociación Pintando el Camino en Rosa - Aspanion, una de las entidades vila-realenses beneficiarias de la recaudación solidaria de la venta de pulseras de la fiesta de Nochevieja, las tradicionales campanadas organizadas conjuntamente.

En el acto han participado, en representación del Villarreal CF, Paloma Masó; por Pintando el Camino en Rosa - Aspanion, encabezada por Amparo Alcaraz; y, en representación del Ayuntamiento, el alcalde, José Benlloch; la concejala de Tradiciones, Fiestas y Participación Ciudadana, Miriam Caravaca; y el concejal de Juventud y Medio Ambiente, Javier López.

La otra entidad beneficiaria de esta iniciativa solidaria, Vilatea, recibió el cheque la semana pasada, coincidiendo con el Día Mundial del Autismo.

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