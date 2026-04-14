El Ayuntamiento ha presentado la programación oficial de la quinta edición del festival Onda Flamenca

El cartel de esta edición destaca por una cuidada combinación de artistas de gran renombre a nivel nacional, como la mítica banda La cabra mecánica, espectáculos tributo de gran reclamo popular y el indispensable talento local. Una propuesta diseñada para dinamizar la economía local, llenar las calles de ambiente festivo y asegurar que la cultura llegue a todos los rincones del municipio.

El festival dará comienzo el viernes 15 de mayo a las 19.00 horas, momento en el que el grupo De Calle será el encargado de inaugurar el escenario del Raval de San José con su inconfundible ritmo. A las 20.00 horas, el público asistente podrá disfrutar cantando y bailando gracias a un esperado Tributo a Camela.

El sábado 16, el Raval vibrará desde el mediodía con el tardeo de Los Makis (12.30 h), para continuar por la tarde con las actuaciones de Desde Dentro (17.00 h) y Efraín (18.30 h). El plato fuerte de la jornada llegará a las 20.00 horas con el esperado concierto de la mítica banda La cabra mecánica, cediendo el testigo a DJ Flamenco (21.30 h) para cerrar la noche.

Finalmente, el domingo 17 ofrecerá un ambiente más familiar que comenzará a las 11.00 horas con un Taller gratuito de flamenco infantil. Tras esta actividad, la música en directo regresará de la mano de De Jaleo (12.30 h), continuado por la actuación de Isra Maldonado (17.00). El cierre de la programación correrá a cargo del grupo Una y nos vamos, que pondrá el broche final a esta V edición el domingo a las 18.30 horas. La actuación contará además con un aliciente especial con la presencia del extorero Fran Rivera a la guitarra.