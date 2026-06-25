El Ayuntamiento de Onda refuerza el dispositivo especial de prevención de incendios durante el verano.

El operativo, que se desarrolla de forma diaria hasta el próximo mes de octubre, tiene como objetivo detectar posibles situaciones de riesgo, reforzar la presencia preventiva en puntos sensibles y garantizar una rápida actuación ante cualquier incidencia que pueda afectar al entorno natural de Onda.

La planificación contempla controles periódicos en urbanizaciones situadas junto a masa forestal, así como en áreas agrícolas y espacios donde confluyen viviendas y monte, considerados puntos especialmente sensibles durante la época estival.

Los agentes realizan patrullajes preventivos y supervisan el estado de las franjas de seguridad, los entornos forestales y los accesos a las diferentes zonas, prestando especial atención a aquellos lugares donde el riesgo de incendio puede incrementarse por la actividad humana o las altas temperaturas.

Asimismo, la Policía Local mantiene un seguimiento específico de los paelleros habilitados del Salvador y del embalse del Sichar, comprobando el cumplimiento de las restricciones establecidas y vigilando el correcto uso de estos espacios, especialmente durante los periodos de máxima alerta.

Como complemento a la vigilancia terrestre, la Policía Local dispone de drones equipados con tecnología avanzada que permiten ampliar la capacidad de control y supervisión del territorio.

Estos dispositivos facilitan la inspección en zonas de difícil acceso, la detección temprana de posibles incidencias y el apoyo a las labores preventivas que se desarrollan sobre el terreno. Su utilización se coordina en función de las necesidades operativas y de las condiciones de riesgo existentes en cada momento.

Este dispositivo se enmarca dentro de la estrategia municipal de prevención de incendios forestales y se coordina con el Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Incendios Forestales (PAM IIFF), documento que establece los protocolos de actuación, los medios disponibles y las medidas de coordinación ante este tipo de emergencias.

Desde el Ayuntamiento también se recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones durante los meses de verano, respetar las restricciones vigentes sobre el uso del fuego y comunicar de inmediato cualquier situación de riesgo que pueda detectarse en el entorno natural.