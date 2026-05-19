El Ayuntamiento de Moncofa refuerza el apoyo a las familias con una nueva edición del Cheque Bebé

El Ayuntamiento de Moncofa ha concedido un año más la ayuda directa a familias del municipio que durante el 2025 han sumado un nacimiento o adopción. Se trata del Cheque Bebé, mediante el cual 30 familias de la localidad se han beneficiado como ayuda al desarrollo durante la crianza en los primeros meses de vida.

"Esta medida trata de ayudar de forma directa a las familias. Es una política que les respalda en una época de ilusión pero que también repercute en gastos y dificultades añadidas", ha valorado la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Moncofa, Maria Teresa Alemany, quien ha añadido que "el desarrollo de los más pequeños y garantizar las mejores condiciones para su crecimiento es uno de nuestros objetivos, que se cumplen año tras año con el Cheque Bebé".

El consistorio ha reservado 15.000 euros para esta medida. Es decir, cada familia ha podido justificar hasta 500 euros en función de sus gastos presentados y financiados. Esta subvención directa refuerza el compromiso municipal con las políticas de apoyo a las familias y al fomento de la natalidad