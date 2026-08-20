El Ayuntamiento de Burriana inicia la licitación del nuevo Centro de Atención Primaria del Puerto.

El Ayuntamiento de Burriana ha iniciado formalmente el proceso de licitación para la construcción del nuevo Centro de Atención Primaria de Burriana-Puerto, una infraestructura destinada a reforzar la atención sanitaria en el distrito marítimo y dar servicio a los más de 7.000 vecinos de la zona. El alcalde, Jorge Monferrer, ha firmado el decreto que pone en marcha el procedimiento, al que las empresas interesadas podrán concurrir hasta el próximo 15 de septiembre.

La adjudicación se realizará mediante un procedimiento abierto simplificado y tendrá en cuenta, además de la oferta económica, distintos criterios técnicos relacionados con la sostenibilidad, la reducción de los plazos de ejecución, el mantenimiento preventivo de las instalaciones y el empleo de materiales con etiquetado ecológico.

Este trámite permite adaptar la planificación económica municipal al calendario de aportaciones de la Conselleria de Sanidad, que financiará íntegramente el proyecto con una inversión de 1.999.892,42 euros.

La inversión se distribuirá en tres ejercicios: 112.079 euros en 2026, 1.344.948 euros en 2027 y 560.394 euros en 2028. El Ayuntamiento prevé que los trabajos puedan comenzar entre finales de octubre y principios de noviembre, una vez formalizada la adjudicación y firmado el acta de replanteo.

El proyecto también permitirá reorganizar la atención sanitaria de Burriana ante el crecimiento demográfico experimentado por la localidad, que recientemente ha alcanzado los 41.000 habitantes. El nuevo centro asumirá directamente la atención de pacientes de Medicina de Familia y Pediatría que actualmente son derivados al Centro de Salud Integrado Burriana II.

En cuanto a sus instalaciones, el Centro de Atención Primaria de Burriana-Puerto contará con un área de Medicina de Familia integrada por tres consultas médicas, tres de enfermería y una consulta polifuncional destinada al servicio de trabajo social. También dispondrá de un área de Extracciones y Tratamientos, un área específica de Pediatría con consultas para especialista y enfermería, un área de Recepción y un área de Urgencias con una consulta equipada para atender situaciones de urgencia vital.