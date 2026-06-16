Abierto el periodo de inscripción para cadafales y escaleras en las fiestas de la Misericordia 2026 de Burriana

La concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Burriana ha abierto el proceso para la instalación de las estructuras del recinto taurino. En el caso del pago de la tasa de los cadafales, el plazo permanecerá activo desde el 18 de junio hasta el 17 de julio de 2026. Por su parte, la presentación de instancias para participar en la adjudicación de las escaleras se podrá realizar desde el 18 de junio hasta el 12 de julio, ambos inclusive

El tradicional sorteo para determinar la adjudicación de las 17 escaleras disponibles y la posterior lista de espera tendrá lugar el próximo 15 de julio a las 11:00h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Los resultados obtenidos en dicha sesión se mantendrán vigentes para las fiestas patronales correspondientes a los ejercicios de 2026 y 2027. Respecto al calendario de montaje, la "plantà" de los cadafales está programada para el lunes 31 de agosto en la zona de El Pla y el martes 1 de septiembre en la Plaza Mayor, a partir de las 18:00h. El montaje de las escaleras se efectuará el jueves 3 de septiembre a las 19:00h.

Con el fin de garantizar la seguridad ciudadana, todas las infraestructuras deberán superar las pertinentes inspecciones antes del inicio de los festejos taurinos, verificando que cumplen con el Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales de la Comunitat Valenciana. La primera revisión de los cadafales se realizará el 2 de septiembre y la segunda el 4 de septiembre, fecha en la que también se inspeccionarán las escaleras, siempre a partir de las 9:00h.

Finalmente, la "desmontà" de todo el recinto tendrá lugar el sábado 12 de septiembre al concluir el último toro de la noche, debiendo quedar totalmente despejado antes de las 4:00 horas del domingo 13 de septiembre.