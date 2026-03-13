Vila-real acogerá una nueva representación de Laquima Vere durante la Semana Santa

Vila-real volverá a acoger este año la representación de Laquima Vere, una de las propuestas culturales más singulares de su programación de Semana Santa. El espectáculo tendrá lugar el próximo 28 de marzo, a las 21.00 horas, en la plaza Mayor, consolidándose como una iniciativa que combina tradición, arte contemporáneo y espiritualidad para ofrecer una visión diferente de la Pasión.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Vila-real con la colaboración de la Junta Central de Semana Santa de Vila-real y el patrocinio de Porcelanosa Grupo, se aproxima ya a su 20º aniversario desde su primera representación en 2007. A lo largo de estos años se ha consolidado como una de las señas de identidad de la Semana Santa de la ciudad, declarada de interés turístico autonómico.

El director musical, Alfredo Sanz, ha destacado que Laquima Vere es mucho más que un espectáculo escénico, ya que integra música, teatro, proyecciones audiovisuales, danza y participación coral en un espacio abierto como la plaza Mayor, convirtiendo el entorno urbano en un “templo sin paredes”. Según Sanz, la obra busca provocar una reflexión colectiva a través de la luz, el sonido y la simbología, combinando tradición, espiritualidad y lenguaje contemporáneo.

Por su parte, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciado que se está trabajando para llevar la representación a Costa Rica y que incluso ha inspirado una interpretación similar de la Pasión que se celebrará en Bogotá (Colombia).

La representación moviliza a cerca de 200 personas entre músicos, actores, corales, técnicos y colaboradores, con una importante presencia de talento local. Entre los participantes destaca la compañía Xarxa Teatre, encargada de la parte artística, además de las escuelas municipales de arte y numerosas entidades culturales de la ciudad.

Con casi dos décadas de trayectoria, Laquima Vere continúa consolidándose como una propuesta innovadora que une patrimonio, cultura y espiritualidad, contribuyendo a reforzar la singularidad de la Semana Santa de Vila-real y a proyectar la ciudad más allá de sus fronteras.