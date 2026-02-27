La Plaça Major de Vila-real acoge este fin de semana la Feria Outlet del Comercio con descuentos y actividades para todos los públicos

El evento coincidirá con la Feria Medieval impulsada por el Ayuntamiento con motivo de la fundación de la ciudad, en una apuesta conjunta por dinamizar el centro urbano y reforzar el tejido económico local. La combinación de ambas propuestas permitirá atraer a un mayor número de visitantes y potenciar el impacto tanto comercial como hostelero durante todo el fin de semana.

La Feria Outlet abrirá sus puertas el sábado de 10.00 a 20.00 horas y el domingo de 10.00 a 14.00 horas. Durante estas jornadas, los establecimientos participantes ofrecerán importantes descuentos en una amplia variedad de productos, transformando el corazón de la ciudad en un gran espacio comercial al aire libre.

En un contexto marcado por la transformación de los hábitos de consumo y el crecimiento de la competencia digital, esta iniciativa busca reforzar la competitividad del comercio de proximidad y fomentar la compra en establecimientos locales. Además, la coincidencia con la Feria Medieval amplifica el efecto tractor del evento, generando sinergias entre cultura, ocio y actividad económica.

La programación incluye, además de la oferta comercial, actividades para todos los públicos. El sábado, las personas que realicen una compra podrán disfrutar de una degustación gratuita de sopa de almendra, hasta agotar existencias, incorporando un atractivo gastronómico al ambiente festivo.

El domingo, la feria acogerá una sesión de softcombat con demostraciones y participación abierta al público. Esta actividad, inspirada en el combate medieval y desarrollada con material seguro, conectará con la ambientación histórica del entorno y añadirá un componente dinámico y familiar a la programación.