Onda se consolida como epicentro internacional de la cerámica con el taller de tendencias ‘Time of Spain’

La ciudad de Onda ha reforzado su posición como referente internacional del sector cerámico con la celebración del taller de tendencias organizado en el marco de la iniciativa ASCER, dentro del programa ‘Time of Spain’. El encuentro, celebrado en el emblemático espacio de La Campaneta, ha reunido a cerca de 50 periodistas especializados en arquitectura, interiorismo, estilos de vida y sector cerámico procedentes de Alemania, Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, India, Italia y Reino Unido.

La jornada ha comenzado con un recorrido por el centro histórico de la ciudad, permitiendo a los profesionales internacionales conocer de primera mano la evolución industrial y urbana de Onda y su estrecha vinculación con el sector cerámico.

Posteriormente, el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), a través de las expertas Lutzia Ortiz y Ana Benavente, ha presentado el estudio “Ceramic Trends 2026 Highlights”, que recoge las principales tendencias que marcarán el diseño cerámico en los próximos años bajo el paraguas conceptual de ‘Time of Spain’.

El análisis identifica cuatro grandes corrientes. Geomatter propone una reconexión con la tierra y la materia esencial mediante texturas minerales y acabados honestos; Innerland sitúa la dimensión emocional del espacio en el centro del diseño, apostando por atmósferas de calma y bienestar; Heritage Play recupera la herencia artesanal y cultural para reinterpretarla con un lenguaje contemporáneo; y Opulis explora una cerámica más expresiva y sofisticada, donde el relieve, el detalle y la riqueza estética adquieren protagonismo.

El evento forma parte de la iniciativa ‘Time of Spain’, impulsada por ASCER durante los meses de febrero y marzo como gran escaparate internacional del sector cerámico español, concentrando acciones de promoción exterior, presentación de tendencias y proyección global.