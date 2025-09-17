Moncofa adjudicará por 800.000 euros dos obras clave para prevenir inundaciones

El Ayuntamiento de Moncofa adjudicarà en el Pleno de este mes de septiembre, obras por valor de 800.000 euros destinadas a mejorar el sistema de evacuación de aguas pluviales en la localidad y prevenir posibles inundaciones. En concreto, se actuará en dos estaciones de bombeo fundamentales para la red local: el de Marjals Noves, que supone la inversión más importante, con 645.000 euros, y el del entorno del camí Serratelles.

El bombeo de Marjals Noves es clave para recoger las aguas pluviales que se generan en el norte de la playa y en una amplia zona rústica. La actuación permitirá renovar de forma integral unas instalaciones que necesitaban una importante modernización para hacer frente a episodios de fuertes lluvias y evitar inundaciones, incluso las procedentes de eventuales desbordamientos en el barranco de Nules.

Por su parte, en el bombeo del camí Serratelles, con un presupuesto de 104.539 euros, también se llevarán a cabo trabajos de mejora que contribuirán a reforzar el sistema de evacuación hacia el norte de la playa, evitando acumulaciones de agua en episodios de lluvias intensas.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós Valls, ha subrayado la importancia de estas actuaciones: “Con estas inversiones conseguimos dar un paso muy importante en la modernización de las infraestructuras de bombeo de Moncofa. Mejoramos la evacuación de las aguas pluviales desde la avd. del Port hasta el norte de la playa y reforzamos la protección del municipio frente a inundaciones derivadas del desbordamiento del barranco de Juan de Mora de Nules”.

Alós Valls destaca que las obras forman parte del compromiso del gobierno de Moncofa con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, con una importante inversión que refuerza la capacidad del municipio para afrontar fenómenos de lluvias intensas y reduce el riesgo de inundaciones. Y ponen de manifiesto la constante necesidad de invertir en la red de recogida de aguas después de largos años de abandono y falta de planificación durante el boom inmobiliario de la localidad.