Burriana aprueba cerca de 10 millones para Sant Gregori, el gran colector y mejoras en la ciudad.

El Ayuntamiento de Burriana ha aprobado en el pleno ordinario de abril una modificación de créditos cercana a los 10 millones de euros, financiada con el remanente de tesorería de 2025, con el objetivo de afrontar actuaciones prioritarias en la ciudad.

La mayor parte de la inversión, más de 8,5 millones de euros, se destinará a la devolución de cuotas del PAI Sant Gregori a los propietarios afectados que lo soliciten, tras la resolución judicial del proceso. Además, el consistorio ha aprobado más de 800.000 euros para continuar la tercera fase del gran colector, una infraestructura clave para prevenir inundaciones y mejorar el drenaje urbano.

Entre otras actuaciones, el pleno ha dado luz verde a la compra de un inmueble en el casco histórico para mejorar conexiones y dotaciones públicas, así como a nuevas inversiones en el cementerio municipal con la construcción de nichos.

La sesión también ha contemplado una programación especial por el 50 aniversario de la Comissió del Bou, con una inversión de 50.000 euros, además de nuevas partidas para entidades deportivas y una campaña de bonos comercio para dinamizar la economía local.

En materia de seguridad, el Ayuntamiento reforzará el servicio de salvamento y socorrismo en las playas ampliando el horario durante la temporada estival, con una inversión adicional de 20.000 euros.

El pleno de Burriana ha aprobado estudiar nuevas rebajas fiscales y otras medidas de gestión municipal orientadas a mejorar los servicios y la calidad de vida en la ciudad.