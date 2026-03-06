El Ministerio registra el protocolo de integración ferroviaria de Vila-real y el Ayuntamiento pide reunirse con el consell

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha registrado ya el protocolo general de actuación para el proyecto de integración urbana del ferrocarril, un paso que permite iniciar formalmente el desarrollo de una de las actuaciones urbanas más importantes para la nueva Vila-real del siglo XXI. Con este protocolo registrado, el alcalde ha indicado que solicitará una reunión con el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, para implicar al Gobierno autonómico en el proyecto.

Benlloch ha destacado que el Ayuntamiento ha realizado todos los pasos que, en estos momentos, son posibles por parte de la administración local para avanzar en el proyecto, con iniciativas como la suspensión temporal de licencias en el entorno de la estación, la preparación de las expropiaciones necesarias y la planificación urbanística para facilitar las futuras actuaciones.

El objetivo del proyecto es transformar la vía del tren en una oportunidad para el desarrollo urbano y la cohesión de la ciudad, eliminando la actual pasarela aérea y generando una integración real entre los dos lados del municipio. En este sentido, el alcalde ha explicado que la propuesta impulsada por Vila-real apuesta por una integración total y accesible, con un paso inferior que funcione como una prolongación natural de la calle de la Estación. Esto permitirá cruzar la vía sin tener que recurrir a escaleras o ascensores, garantizando la accesibilidad universal y una conexión directa entre ambos lados de la vía.

Además, ADIF ha planteado que la ciudad pueda convertirse en estación de referencia para la alta velocidad regional, una posibilidad que, según ha indicado Benlloch, es viable por las condiciones técnicas del entorno ferroviario y por la previsión de un apartadero de vías que permitiría compatibilizar el paso de trenes de mercancías con los servicios regionales de alta velocidad.

El proyecto contempla también la mejora integral de la estación y de sus accesos, con nuevos espacios de intermodalidad para autobuses, taxis, bicicletas y vehículos de movilidad personal, así como la creación de un aparcamiento disuasorio para facilitar el uso del transporte ferroviario.

En cuanto a la permeabilidad urbana, la propuesta incluye diferentes puntos de conexión entre ambos lados de la vía: cuatro pasos para peatones y tres para vehículos. Entre los pasos para el tráfico se encontrarán los de la carretera de Burriana, el puente de la Gallega y la N-340, mientras que los pasos peatonales se distribuirán a lo largo del trazado para garantizar una conexión a pie cada 600 o 700 metros aproximadamente.

La actuación se ejecutaría en dos etapas. La primera fase contempla la eliminación de la actual pasarela aérea y la construcción de un paso inferior amplio que funcione como una calle, compatible con el apartadero ferroviario, así como la mejora de los accesos rodados a la estación, la reforma del edificio y la creación de zonas de intermodalidad y aparcamientos. La segunda fase incluirá actuaciones adicionales para mejorar otros pasos y accesos, especialmente en el entorno del puente de la Gallega, la carretera de Burriana y la zona sur de la ciudad, próxima al Palacio de Justicia y a la Ciudad Deportiva del Roda.

Benlloch ha subrayado que esta actuación es fundamental para la nueva Vila-real del siglo XXI, ya que permitirá mejorar la accesibilidad hacia servicios y equipamientos situados al otro lado de la vía, como el Hospital de la Plana, centros educativos, instalaciones deportivas y otras zonas de crecimiento urbano.

El alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento ha remitido el protocolo y solicitado una reunión con el presidente de la Generalitat Valenciana para abordar la participación del Gobierno autonómico en el proyecto. Benlloch ha recordado que en otros procesos de integración ferroviaria la Generalitat ha contribuido con aproximadamente un 33% del coste de las actuaciones, por lo que espera que también en el caso de Vila-real el Consell se sume al proyecto junto con el Ministerio y el Ayuntamiento.

Asimismo, en la Junta de portavoces celebrada este jueves se ha entregado una copia del documento remitido por ADIF a los portavoces de los grupos con representación municipal para que puedan estudiarlo y plantear dudas al respecto.