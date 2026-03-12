L´ALCORA

L´Alcora se prepara para la tercera prueba del Circuito de Pádel Castellón

Adicionalmente el propio circuito dispone de un ranking propio que decidirá los jugadores que podrán participar en el Máster Final que se celebrará a final de año.

L´ALCORA |

Del 16 al 22 de Marzo, las instalaciones de Tu Padel Alcora serán el escenario de la tercera prueba del Circuito de Pádel Castellón después de 9 meses de la renovación de la gerencia. Es el primer evento que realiza el club de la mano de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana (FPCV) y a través del cual esperamos unas 40 parejas inscritas distribuidas entre las diferentes categorías de 1ª a 5ª y las modalidades de Femenina, Masculina y Mixto.

El circuito reúne a jugadores de distintas categorías repartiendo a los finalistas de cada categoría un total de 150€ canjeables en productos de Padel Nuestro. Adicionalmente el propio circuito dispone de un ranking propio que decidirá los jugadores que podrán participar en el Máster Final que se celebrará a final de año.

La organización de esta prueba quiere mostrar un reconocimiento especial a Oxdog como patrocinador y marca del club Tu Padel Alcora, a la organización y clubes participantes del Circuito Castellón y por último a la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana por el respaldo y la seguridad que ofrece a los participantes.

