La Plaza Mayor de Burriana acogerá una jornada gratuita con actividades, concierto, campanadas infantiles y animación para toda la familia.

Burriana prepara una nochevieja especial para los más pequeños el 31 por la mañana. | Ayuntamiento de Burriana

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Fiestas, organizará por tercer año consecutivo la Nochevieja Infantil en la Plaza Mayor, una celebración pensada para que los niños puedan despedir el año de una forma festiva, adaptada a su edad y en un entorno seguro. El evento, gratuito y al aire libre, tiene como objetivo fomentar la convivencia familiar y ofrecer una alternativa lúdica para los más pequeños.

La jornada dará comienzo a las 11.00 horas con animación infantil, que se prolongará hasta las 13.00 horas, e incluirá actividades y talleres para que los niños disfruten desde el inicio de la celebración. Entre las 11.30 y las 13.00 horas, la programación contará con un concierto infantil, pensado para animar la mañana en la Plaza Mayor.

A las 12.00 horas tendrán lugar las campanadas infantiles, en las que se repartirá la emblemática Nuleta, conocida como la “Reina de la Plana”, para que los participantes vivan este momento de forma saludable y con un marcado carácter local. Durante las campanadas, los niños también brindarán con zumo de Nuleta.

Programación fin de año infantil en Burriana.
Programación fin de año infantil en Burriana. | Ayuntamiento de Burriana
