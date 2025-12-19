Burriana firma la compra de una nave para crear el mayor parking gratuito de la ciudad.

El Ayuntamiento de Burriana ha formalizado la adquisición de una nave industrial y sus terrenos, ubicados en la confluencia de la avenida Jaime I y el camino Ecce Homo, con el objetivo de crear el mayor aparcamiento público y gratuito del municipio. La operación, valorada en 650.000 euros, ha sido firmada por el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, con el grupo Cajamar, Caja Rural, tras la aprobación de una modificación de créditos en pleno extraordinario.

Los terrenos permitirán habilitar un nuevo espacio de estacionamiento con capacidad para entre 250 y 450 plazas, lo que contribuirá a descongestionar el tráfico y la falta de aparcamiento en una de las principales avenidas de la ciudad. Esta actuación evitará, además, el elevado coste que supondría la construcción de un aparcamiento subterráneo, estimado en alrededor de cinco millones de euros.

La nave adquirida se destinará a uso municipal, convirtiéndose en un espacio amplio y polifuncional para el almacenamiento de materiales y enseres de diferentes áreas del Ayuntamiento, como Vía Pública, el Archivo Municipal o la Junta Local Fallera, entre otras.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan Estratégico de Creación de Plazas de Aparcamiento, iniciado en marzo de 2024, que ha permitido poner en valor solares en desuso y aumentar de forma significativa las plazas disponibles en Burriana. Con esta nueva incorporación, el consistorio estima alcanzar cerca de 1.000 nuevas plazas de estacionamiento creadas durante la presente legislatura.