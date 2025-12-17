Almassora celebra El Día Más Corto con una sesión especial de cortometrajes en la Casa de la Cultura

Almassora se suma a la celebración de El Día Más Corto con una sesión especial dedicada al cortometraje y al cine en formato corto. La iniciativa, cuyo nombre juega con el hecho de que el 21 de diciembre es el día que antes anochece en todo el año, pone en valor este formato audiovisual como una expresión cultural de primer nivel.

La Casa de la Cultura acogerá este viernes, a las 19.00 horas y con entrada libre, la proyección de los cortometrajes ganadores del Premio del Público Alma en las últimas ediciones del Festival Internacional de Cortometrajes de Almassora (ALMA).

Durante la sesión se podrán ver los trabajos galardonados en los años 2022, 2023, 2024 y 2025, una selección que refleja la diversidad temática, la calidad artística y la fuerte conexión que estos cortos han establecido con el público del festival. Además, la programación se completará con la proyección del cortometraje Si no fuera por mí, codirigido por Sergi González, director del Festival ALMA.