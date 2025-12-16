Vila-real impulsa la campaña navideña “En Nadal, tots endavant pel comerç local. Compra a Vila-real” con el apoyo del Villarreal CF

El Ayuntamiento de Vila-real y la Unió de Comerç de Vila-real (UCOVI) han presentado la campaña “En Nadal, tots endavant pel comerç local. Compra a Vila-real”, una iniciativa destinada a fomentar las compras en el comercio de proximidad durante las fiestas navideñas y a reforzar el vínculo entre la ciudadanía y el tejido comercial de la ciudad.

La principal novedad de la edición de este año es la incorporación del Villarreal CF, que por primera vez se suma a la campaña con la cesión de 30 regalos exclusivos que se sortearán entre las personas que realicen compras superiores a 20 euros en los establecimientos asociados a UCOVI.

Con el objetivo de incentivar las compras en los establecimientos de proximidad, las personas que realicen compras superiores a 20 euros en los comercios asociados a UCOVI podrán participar en el sorteo de 30 premios vinculados al Villarreal CF, una colaboración inédita que refuerza el atractivo de la campaña.

Entre los premios que se sortearán destacan 15 entradas dobles para el Museo & Tour Inmersión Villarreal CF, cinco camisetas oficiales firmadas, dos entradas dobles Match Groc Experience, que permitirán vivir un partido desde una zona noble del estadio con servicio de cáterin y acceso exclusivo a la llegada de los jugadores, el calentamiento desde el césped y la posibilidad de hacerse fotografías tras el encuentro. Además, se sortearán tres comidas dobles en el Corner Sports Bar y cinco balones firmados por jugadores del club amarillo.

La campaña se desarrollará del 15 de diciembre al 5 de enero, mientras que el sorteo de los premios tendrá lugar el próximo 7 de enero.

Como complemento a esta iniciativa, UCOVI organizará la Feria del Regalo, que se celebrará del 19 al 21 de diciembre en el Gran Casino, un espacio donde la ciudadanía podrá encontrar propuestas originales para estas fiestas y apoyar directamente al comercio local.