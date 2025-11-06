CON JAVIER GONZÁLEZ

El proyecto Un Colegio Una Hectárea llega a Torás para ayudar a recuperar sus montes tras el incendio de 2022

Tres años después del incendio que arrasó más de 20.000 hectáreas, el municipio de Torás comienza a mostrar signos de recuperación. Por segundo año consecutivos un grupo de alumnos de segundo de la ESO del colegio Cumbres School de Valencia ha participado en una jornada de reforestación dentro del proyecto #UnColegioUNaHectárea. Javier González, responsable de Formación Humana Cumbres School, cuenta en Más de Uno la experiencia vivida en el municipio.