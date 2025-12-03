Viver cierra la campaña de aceite con más de 124.000 litros y recupera todas sus gamas de AOVE.

La Cooperativa de Viver ha dado por finalizada la campaña de aceite 2025 con una producción total de 123.485 litros de aceite de oliva virgen extra (AOVE), elaborados a partir de 775.967 kilos de aceituna aportados por sus socios y socias. La cifra supone multiplicar casi por seis los cerca de 21.000 litros obtenidos el año pasado, cuando la cooperativa firmó la segunda producción más baja de su historia reciente debido a la sequía y a las lluvias en plena recolección.

En esta campaña, la almazara de la cooperativa ha podido elaborar de nuevo sus cuatro gamas de AOVE: Ohsade (1.891 litros), Lágrima (21.523 litros), Vivarium Green (8.410 litros) y Vivarium (91.661 litros) Casi seis veces más aceite que en 2024.

El AOVE Vivarium representa en torno al 74% del volumen total, seguido por el Lágrima, que supone aproximadamente un 17%, mientras que Vivarium Green y Ohsade completan la campaña con producciones más limitadas pero

estratégicas para la cooperativa.