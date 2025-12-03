COOPERATIVA DE VIVER

Viver cierra la campaña de aceite con más de 124.000 litros y recupera todas sus gamas de AOVE

Tras varias campañas de bajas cosechas, la cooperativa consolida la recuperación del olivar con una producción de AOVE en torno al 75% de su potencial.

La Cooperativa de Viver ha dado por finalizada la campaña de aceite 2025 con una producción total de 123.485 litros de aceite de oliva virgen extra (AOVE), elaborados a partir de 775.967 kilos de aceituna aportados por sus socios y socias. La cifra supone multiplicar casi por seis los cerca de 21.000 litros obtenidos el año pasado, cuando la cooperativa firmó la segunda producción más baja de su historia reciente debido a la sequía y a las lluvias en plena recolección.

En esta campaña, la almazara de la cooperativa ha podido elaborar de nuevo sus cuatro gamas de AOVE: Ohsade (1.891 litros), Lágrima (21.523 litros), Vivarium Green (8.410 litros) y Vivarium (91.661 litros) Casi seis veces más aceite que en 2024.

El AOVE Vivarium representa en torno al 74% del volumen total, seguido por el Lágrima, que supone aproximadamente un 17%, mientras que Vivarium Green y Ohsade completan la campaña con producciones más limitadas pero

estratégicas para la cooperativa.

